迎战“沙德尔” 温州抢卸19.1万吨电煤保供
温州日报 2026-08-26 09:29:02
台风“沙德尔”逼近之际，温州海事部门组织电煤运输船舶快速完成靠泊及抢卸。
温州网讯 台风“沙德尔”逼近之际，温州海事部门组织电煤运输船舶快速完成靠泊及抢卸。截至8月25日12时，苍南辖区最后一艘电煤船舶“浙洋97”完成剩余煤炭抢卸。
受台风移动路径变数影响，8月20日至25日，海事部门持续紧盯民生物资保障，主动联动港口运营单位，统筹优化船舶调度方案，合理排布靠离泊顺序，最大限度压缩候泊、待卸空耗时长，提升电煤装卸周转效率。
六天内，苍南华润电厂码头持续不间断作业，“三水809”“浙洋97”“顺航发展”等6艘电煤船舶赶在恶劣天气到来前，将19.1万吨电煤全部卸运入库。目前，电厂总存煤量达44万吨，可支撑机组满负荷发电超13天，保障台风期间能源物资运输供给。
据了解，温州海事局已于8月25日18时启动海上防台风Ⅱ级应急响应。
来 源：温州日报
原标题： 迎战“沙德尔” 温州抢卸19.1万吨电煤保供
记者 潘培期 通讯员 尤川川 吴创生
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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