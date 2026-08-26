温州日报 2026-08-26 09:29:02

日前，鹿城区新时代文明实践中心内欢声笑语不断，“童心乞巧 传承民俗”七夕主题游园会热闹开展。

温州网讯 日前，鹿城区新时代文明实践中心内欢声笑语不断，“童心乞巧 传承民俗”七夕主题游园会热闹开展。亲子家庭通过漆扇、香囊、投壶、穿针乞巧等传统民俗体验，在动手实践中感受七夕文化魅力，也在趣味互动中接受文明教育。

活动现场，漆扇体验区吸引不少家庭参与。素白扇面置于水面，孩子们调配漆色、滴染扇面，随着水波轻轻洇开，一幅幅独具特色的纹样逐渐呈现。香囊制作区，孩子们将艾草装入布袋，在家长协助下系紧绳结；投壶习礼区，一支支羽箭投入壶中，现场不时响起阵阵喝彩。书签绘制、纸艺花卉、穿针乞巧、垃圾分类趣投等项目也吸引众多亲子家庭参与，传统民俗在互动体验中变得可感、可亲。

活动还特别设置“文明知识对对碰”专区，将“浙风十礼”“文明微行动”等内容融入趣味问答。志愿者通过一问一答，引导孩子们从日常生活中的小事中理解文明礼仪，在游戏中认识“礼”、践行“礼”。

此次游园会是鹿城区新时代文明实践中心“我在新时代文明实践中心过七夕”系列活动的组成部分。七夕前夕，该中心围绕传统节日文化、家风建设和移风易俗等主题，陆续开展多场文明实践活动。

连日来，鹿城区新时代文明实践中心围绕七夕传统节日，陆续开展亲子漆扇、家风课堂、钩针手作、移风易俗等主题活动。从民俗体验到文明课堂，从亲子互动到家风传承，鹿城将传统节日文化与文明实践有机融合，把文明理念融入群众可参与、可体验的活动场景，让传统文化在互动体验中焕发新活力，让文明新风在潜移默化中浸润人心。

来 源：温州日报

原标题： 传统民俗与文明实践相融 鹿城举办亲子互动活动

记者 庄越 通讯员 鹿文宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com