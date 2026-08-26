温州日报 2026-08-26 09:29:03

记者走访发现，不少中高考毕业生趁着暑假开启变美计划，割双眼皮、点痣祛痘印、脱毛、矫牙、配OK镜成为学生群体的热门选择。

温州网讯 暑假即将收官，前不久，准大学生小周在家人的陪同下走进医院整形外科诊室，进行了双眼皮手术。“高中三年忙着备考，没有时间考虑形象，下个月就要去大学报到了，想以全新状态迎接新生活。”记者走访发现，不少中高考毕业生趁着暑假开启变美计划，割双眼皮、点痣祛痘印、脱毛、矫牙、配OK镜成为学生群体的热门选择。

暑期颜值消费升温

医美门诊迎来学生潮

暑假进入尾声，温州某医院整形科候诊区内，有很多年轻的面孔，他们多由家长陪同前来。据该院整形外科医师应胡足介绍，暑期科室门诊量较平日翻番，学生族约占就诊总人数的七成。就诊群体以高中毕业生为主，也有不少准备走艺考道路的初中毕业生，割双眼皮、脱毛、点痣、美白等项目的咨询量居高不下。

今夏刚经历过中考的女生小语，把牙齿矫正当作暑期首要任务。“班里大半同学都戴牙套了，我牙齿不齐，平时不敢大笑。”小语的母亲王女士告诉记者，初中阶段学业紧凑，很难按时复诊，趁着中考后的漫长假期，带孩子进行矫正，希望帮助孩子提升自信。高中毕业生小陈近日预约了激光点痣项目。“脸上的痣困扰我很久了，上学期间担心恢复期影响上课，暑假时间充足，刚好可以休养恢复。”她说，身边不少同学都利用假期调整外表。

“现在来的学生，不再只有女生，男生咨询祛痘、脱毛的也很多。”据应胡足介绍，门诊中家长对孩子改善外形的态度也发生了很大的转变，他们不再一味反对，有的甚至主动把变美项目当作升学奖励。对此，也有部分家长十分矛盾，既理解孩子想要变美的想法，又担心孩子过度在意外表而影响学习。

记者在门诊走访了解到，一些学生就诊时会参照网络上的案例，向医生提出变美诉求。值得注意的是，不少孩子分不清项目属性，把牙齿矫正、近视摘镜等带有治疗目的的医疗手段，等同于纯粹改善外貌的医美项目。

学生扎堆变美背后

是青春期自我意识觉醒

学生扎堆变美的现象背后藏着怎样的心理动因？对此，记者采访了临床医生与高中心理教师。

“进入青春期之后，孩子的自我意识快速觉醒，他们开始格外关注‘别人怎么看我’。”温州市第八高级中学心理教师郑碎珠告诉记者，青春期孩子的自我价值感，很大程度与外在形象绑定。同伴评价、集体存在感，让外形成为青少年自我认知的重要标尺。日常学业繁忙，没有充足恢复时间，也害怕同学议论，暑假完整的休养周期，成为学生集中改善外貌的最佳窗口期。

在他们看来，青少年追求美观并非虚荣，本质是渴望被接纳、被认同，希望通过外在改变收获自信、融入集体，这是青春期正常的心理需求。作为家长，面对孩子的诉求时，要区分两种截然不同的状态：适度改善瑕疵、解决外形困扰，如配OK镜、牙齿矫正等兼具健康意义的调整，家长应适当给予支持。若孩子过度放大微小外形瑕疵，因容貌自我否定、回避社交，执着追求高风险医美项目，就属于过度容貌焦虑，需要及时介入疏导，必要时寻求专业心理帮助。

整形外科医生对此也深有体会。“不少孩子的诉求并不是生理缺陷，更多来自心理层面。有的孩子本身五官条件不错，却总盯着自己身上的小缺点反复纠结。”应胡足告诉记者，短视频平台层出不穷的滤镜美颜内容，在一定程度上让青少年形成脱离现实的审美标准，再加上同伴之间的医美话题讨论，从而催生了跟风求美的心态。

读懂多元青春美

青春不止一张好看的面孔

面对汹涌而来的暑期学生变美潮，我们该怎样应对？怎样平衡改善外形的愿望与医美的风险，是许多家庭需要面对的现实考题。

“正畸、疤痕修复、先天性畸形矫正、近视防控，属于医学治疗范畴，该干预就要及时干预。但美容类整形项目，需要充分评估年龄、心理状态再做决定。”采访中，应胡足反复强调，青少年面部骨骼还处在发育阶段，过早开展美容整形，随着身体发育，后期效果可能发生变化，存在不可忽视的手术风险。“未成年人做美容整形，我们会格外谨慎。即便是家长同意，也要反复跟孩子沟通，确认诉求是来自自身，还是网络、同学带来的跟风冲动。”

家庭是疏导容貌焦虑的重要阵地。郑碎珠建议，当孩子提出想要医美整形，家长不应立即全盘否定，不妨坐下来好好聊一聊，读懂孩子背后真正的情绪：是社交受挫，还是被网络审美影响？要引导孩子接纳长相的不完美之处，瑕疵也是个体的一部分。“真正稳固的自信，来源于对自我内在的认可，而不是一张没有缺点的面孔。”

青春的美，从来不局限于精致的五官。郑碎珠呼吁，引导青少年看见更多美的维度：丰富的学识、善良的品格、丰盈的内心，是青春独有的光彩。外貌可以是加分项，但不该成为自我价值的评判标尺。接纳不完美的自己，也是成长的必修课。

来 源：温州日报

原标题： 这个暑假学生族扎堆变美 青少年颜值消费需理性

记者 潘舒畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com