温州都市报 2026-08-26 09:10:37

昨天下午6时，温州海事局已启动海上防台风Ⅱ级应急响应。在台风“沙德尔”步步逼近之际，该局全力组织电煤运输船舶快速完成靠泊及抢卸作业。

温州网讯 昨天下午6时，温州海事局已启动海上防台风Ⅱ级应急响应。在台风“沙德尔”步步逼近之际，该局全力组织电煤运输船舶快速完成靠泊及抢卸作业。截至昨天12时，苍南辖区最后一艘电煤船舶“浙洋97”轮完成剩余煤炭抢卸，赶在水上防台Ⅱ级应急响应启动前完成既定任务。

受“沙德尔”移动路径变数影响，8月20日至25日，温州海事部门持续紧盯民生物资保障，苍南华润电厂码头保持不间断作业。“三水809”“浙洋97”“顺航发展”等6艘电煤船舶赶在恶劣天气到来前，将19.1万吨电煤全部卸运入库。经抢卸，电厂总存煤量达44万吨，可支撑机组满负荷发电超13天，为迎峰度夏关键阶段叠加台风天气下的群众生活用电筑牢了坚实保障。

温州海事局相关负责人介绍，防台期间，该局将持续紧盯电煤等民生关键物资运输，主动联动港口运营单位，统筹优化船舶调度方案，合理排布靠离泊顺序，最大限度压缩候泊、待卸空耗时长，有效提升电煤装卸周转效率，全力以赴确保台风期间能源物资运输供给不中断。

来 源：温州都市报

原标题： 温州抢卸19.1万吨电煤保供

记者 陈伟 通讯员 尤川川 吴创生

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