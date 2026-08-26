温州晚报 2026-08-26 09:29:03

近日，一名儿童独自骑着小三轮车穿行马路，市民报警、警方出动，上演了一场接力守护。

温州网讯 近日，一名儿童独自骑着小三轮车穿行马路，市民报警、警方出动，上演了一场接力守护。

当晚7时，瓯海仙岩某街道上车来车往，突然车流中出现了一个小身影，现场市民发现一名小男孩独自骑着儿童三轮车穿行在机动车道上，经过的车辆纷纷避让。路过的市民耿先生看见后，当即抬手示意后方过往车辆减速避让，并快步上前将小男孩护送至路边安全区域，并第一时间拨打报警电话。

接到警情后，瓯海区公安分局仙岩派出所警力迅速赶赴现场。面对民警询问，小男孩有些胆怯，始终不肯说话。就在沟通陷入僵局时，小男孩突然蹬动三轮车准备前行，民警推断，孩子或许是记不清地址，却记得回家的路，便没有阻拦，而是两人一起一左一右、缓步跟随，守护在小男孩身旁。

半小时后，“两大一小”终于在一处民房前停下，小男孩快速下车一溜烟跑进了家门。这时，小男孩的奶奶正要出门，看见小男孩后就要喊出来。原来，她发现小男孩走失，正急着出门寻找。她连连向民警表示道谢：“太感谢你们了，孩子不见了，我正想着要报警呢！”

据了解，小男孩今年6岁，当晚独自骑着儿童三轮车偷偷跑出家门，一路上还好有惊无险。临别前，民警叮嘱小男孩家人务必看好孩子，切勿让这样的事情再发生。

另外，警方也提醒广大家长，暑期接近尾声，安全这根弦可不能松，一定要多留意孩子的安全，尤其是对未成年的孩子，时刻要注意。

三提醒

一、 对于低龄未成年人的看管，外出、居家均要让孩子处于视线监护范围内，严禁儿童独自在马路、车流路段玩耍、骑行。

二、 日常需加强孩子安全教育，教会孩子熟记父母姓名、联系电话、家庭详细住址，也可在孩子衣物、书包内放置应急联系卡片，便于走失后快速求助、寻亲。

三、 如发现孩子不慎走失、走失时间较短，切勿慌乱，第一时间报警求助，精准向警方告知孩子外貌特征、穿着服饰、走失时间和地点，助力快速找回孩子。

来 源：温州晚报

原标题： 暑期接近尾声，安全这根弦可不能松

萌娃独自“夜骑” 警民接力“护航”

作者 一衣 潘泱铮

本文转自：温州新闻网 66wz.com