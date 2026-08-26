温州晚报 2026-08-26 09:25:02

近日，全国农技中心公布了《关于推介发布2026年农技员进村包户联主体支撑小麦油菜大面积单产提升典型案例的通知》（农技栽培函〔2026〕210号）

温州网讯 近日，全国农技中心公布了《关于推介发布2026年农技员进村包户联主体支撑小麦油菜大面积单产提升典型案例的通知》（农技栽培函〔2026〕210号），温州市农业技术推广中心、苍南县农业技术推广站技术包联的《稻稻油三熟制油菜高产栽培技术模式》、瑞安市农业农村发展中心技术包联的《盐碱地稻油两熟高产栽培技术模式》等2个典型案例入选（全省共6个），获全国推介发布。

稻稻油三熟制油菜高产栽培技术模式立足三熟制产区实际，集成“优选品种、适墒播种、芽前封闭、精准施肥、一促四防、机收减损”配套栽培技术，系统破解茬口衔接难、机收损耗大等瓶颈制约，推动苍南县三熟制油菜大面积单产提升。

2026年，苍南县农业农村局深化“进乡村、包农户、联主体”的服务机制，在宜山镇建立三熟制油菜高产技术集成展示区，打造从播种到收获的全链条高产技术展示场景，展示区三熟制油菜实收单产达170.72公斤/亩，较全县平均亩产高出35.9%。在整县层面：培训专业机手，普及杂粮割台等低损收割机械，机收损失率降低至5%以下；推广“适时收割+及时烘干”技术链，将霉变率控制在0.5%以下；依托农事服务中心组建服务联盟，为农户提供代播种、代防控、代收割等托管服务，托管率达70%。全县油菜面积达1.6万亩，亩产125.6公斤，总产2012.94吨，较2025年分别增长12.94%、5.4%、19.01%，实现了高产从“点”到“面”的跨越。

盐碱地稻油两熟高产栽培技术模式立足沿海滩涂盐碱地“盐分高、地力薄”的实际，集成土壤改良、品种优选、科学配肥、飞播密植、绿色防控、机收减损等关键技术，系统破解盐碱地“立地条件差、出苗保苗难、单产水平低”等瓶颈制约，真正实现了盐碱地变身增收田，推动瑞安市盐碱地油菜单产实现历史性突破。

2026年，瑞安市农业农村局依托省级油菜绿色高产高效行动，在丁山三期围垦区（中度盐碱地）创新建立盐碱地稻油模式高产技术集成展示区，在农技干部全程常态化跟踪指导下，展示区内平均亩产达224.47公斤，系浙江省盐碱地油菜首次突破200公斤。在整县层面：加大政策扶持力度，全市共发放油菜规模种植补贴260万元，提高农户种油积极性；加强技术培训，培训农户200余人次，发放技术资料400余份，带动农户积极应用新品种、新技术。2026年油菜单产125公斤，同比增加1.24%。

来 源：温州晚报

原标题： 温州两项油菜高产栽培 技术模式获全国推介

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com