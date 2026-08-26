温州晚报 2026-08-26 09:25:40

你的车门锁了吗？有人拿着一叠现金发视频炫耀“战绩”，称这些钱是他们刚从一辆私家车上偷来的。这个视频很快引起警方的关注，近日，平阳警方成功破获一个流窜“拉车门”盗窃团伙。

温州网讯 你的车门锁了吗？有人拿着一叠现金发视频炫耀“战绩”，称这些钱是他们刚从一辆私家车上偷来的。这个视频很快引起警方的关注，近日，平阳警方成功破获一个流窜“拉车门”盗窃团伙。

平阳县公安局万全派出所民警介绍，这个盗窃团伙以廖某为首，还有吴某、潘某，三人都是贵州籍，在全国各地流窜作案，上个月来的温州。每到凌晨一两点，他们就骑上共享单车，穿梭在大街小巷，挨个拉车门，只要拉开车门，就在车内翻找现金。

他们曾经拉开一辆玛莎拉蒂的车门，车内找到一个酒席回礼红包。虽然钱不多，但这辆豪车令他们非常兴奋。他们坐到主驾驶位摆姿势拍照，还发到短视频平台博取流量，这些照片均被办案民警提取固定，成为案件证据。

民警表示，这些人甚至录制短视频炫耀“战绩”，向“圈内人”展示“实力”。几天前，民警将他们抓捕归案。目前已查实该团伙作案5起。

今年以来，拉车门案件多发，我市警方已接连打掉多个盗窃团伙。民警介绍，如今车辆普遍使用遥控钥匙，不少人下车后只随手按一下按键，没有确认车门是否上锁就离开。甚至不少人还有在车内放置现金、烟酒等财物的习惯，以为现在没人会盗窃，殊不知被盗贼有了可乘之机。警方提醒，切记不要把车辆当保险箱，车内切勿放置现金、金银首饰等贵重物品。为了你的车辆安全，下车离开时一定要确认车门是否已上锁。

来 源：温州晚报

原标题： 你的车门锁了吗？最近拉车门案件多发，警方提醒市民防范

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com