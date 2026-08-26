温州晚报 2026-08-26 09:26:15

受台风影响，我市近日一些景点、活动等暂时关闭或停航或取消和延期。

温州网讯 受台风影响，我市近日一些景点、活动等暂时关闭或停航或取消和延期。

温州市名城资产营运有限公司昨天发布停航通知：为保证游客安全、响应“抗台”号召，塘河夜画项目将于8月25日起停航。待台风警报解除或降低至预警级别以下，将尽快发布复航通知。

江心屿景区昨天也发布了《关于猫鼠大战活动取消的通知》：受今年第18号台风“沙德尔”影响，原定于本周（8月29日-8月30日）举办的猫鼠大战活动取消。已报名活动的游客，我司将于三个工作日内退还活动报名费。

苍南县旅游投资集团有限公司通知，为确保游客安全，自昨天17时起，苍南县渔寮景区、雾城景区、炎亭景区、海口景区、海螺湾景区五大国有滨海景区暂时关闭。

此外，受台风天气影响，原定于8月26日18:30至21:00在苍南县中心湖广场举办的中医夜市活动延期举办，新的活动时间将另行通知，请广大市民相互转告。

前天上午，鳌江港客运站的售票大厅、候船大厅均已暂停对外开放，售票厅电子显示屏循环播放南麂航线全部停航通知。“南麂之星”“南麂88号”“飞云11号”等多艘客船已全部进港靠泊，完成缆绳加固等工作。平阳县交投集团港务公司总经理助理蔡忠明表示，此次停航预计持续4至5天，后续复航时间将根据台风进展，综合海况、天气及潮汐等情况后确定。

来 源：温州晚报

原标题： 受台风影响，这些景点和航线关闭或停航

记者 蔡学萍

本文转自：温州新闻网 66wz.com