温州都市报 2026-08-26 09:28:35

日前，乐清市人民医院肾内科接诊了一名患痛风的17岁少年，右脚大脚趾红肿剧痛，连鞋子都穿不进去。

温州网讯 日前，乐清市人民医院肾内科接诊了一名患痛风的17岁少年，右脚大脚趾红肿剧痛，连鞋子都穿不进去。

抽血检查显示，患者尿酸高达621毫摩尔/升，远超420毫摩尔/升的正常上限，B超检查关节内已经出现尿酸盐结晶，确诊痛风性关节炎。面对这一结果，患者的妈妈十分困惑：“我儿子不喝酒也不吃海鲜，怎么会得痛风？”

医生细细追问少年的生活习惯，找到了真正的“幕后黑手”。他几乎不喝白开水，常年拿碳酸饮料当水喝，平日里缺少运动。他身高173厘米，体重达到91公斤，身体质量指数（BMI）高达30.4，属于肥胖。

医生说，奶茶、碳酸饮料、果汁里大量的果糖，是容易被忽略的痛风诱因。果糖进入身体后，一方面会催生更多尿酸，另一方面会阻碍肾脏排出尿酸，双重作用下直接拉高血尿酸。就算是鲜榨果汁，去掉膳食纤维之后，糖分吸收速度很快，同样存在风险。一杯普通的50毫升奶茶，含糖量可达五六十克，相当于十几块方糖。

在医生指导下，少年彻底戒掉含糖饮料，多喝白开水，坚持运动减重。过了一段时间，他的体重下降了6公斤，复查时尿酸降到405毫摩尔/升，痛风再也没有发作。后续，他还需要继续减重，把尿酸稳定控制在300毫摩尔/升以内。

医生表示，如今痛风早已不是中老年专属，青少年患者越来越多。长期大量喝奶茶、果汁等含糖饮料，除诱发痛风外，还容易引发脂肪肝、糖尿病、高血压、龋齿等多种疾病。

按照膳食指南，青少年每天添加糖最好控制在25克以内，含糖饮料一周最好不超过1～2次。日常优先喝白开水、淡茶水，想吃水果直接吃鲜果，不要用果汁替代。

医生提醒，如果孩子体型肥胖，莫名出现关节肿痛，不要当成普通磕碰，要留意含糖饮料摄入情况，及时到肾内科、内分泌科就诊。

来 源：温州都市报

原标题： 碳酸饮料当水喝 痛风找上17岁少年

医生开“药方”：戒掉含糖饮料，多喝白开水，坚持运动减重

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com