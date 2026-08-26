新华网 2026-08-26 09:46:12

8月25日11时21分，太原卫星发射中心，长征六号丙遥一运载火箭发射升空。八一04星“哈尔滨号”随箭出征，顺利进入预定轨道，在轨状态稳定。这是黑龙江省首颗由中小学生深度参与研制的科普卫星。

8月25日11时21分，长征六号丙遥一运载火箭在太原卫星发射中心发射升空。新华社发（王亚鹏 摄）

“书本上的轨道方程等一系列知识，此刻化作眼前的烈焰轰鸣，让我对专业知识的实际应用有了更直观的理解。”在发射现场，哈尔滨工业大学航天学院2023级本科生贾雯倩难掩激动。

“哈尔滨号”是一颗面向青少年航天科普教育与空间科学实践的微卫星，质量约18.7公斤，运行于高度500公里左右的太阳同步轨道。卫星搭载了高清相机、科普教育显示屏、微型相机、偏振相机和业余无线电转发器等多类科学载荷。

哈尔滨市多名学生参与研制科普卫星。新华社发

哈工大航天学院2024级博士研究生金督程参与了此次卫星研制。他介绍，“哈尔滨号”采用模块化架构，方便集成测试。其中，偏振遥感相机可对陆地、水体和大气开展多角度偏振特性定量观测，微型相机可以为地球与宇宙留影，并完成在轨图像快速回传。

值得一提的是，“哈尔滨号”最大的特色，是中小学生全程深度参与研制与应用。这个项目是由哈尔滨市教育局、哈尔滨工业大学、中国航天科技国际交流中心联合发起，以哈工大附中为牵头单位，联合哈尔滨市航天创新人才培养联盟77所中小学共同推进。

哈尔滨市多名学生参与研制科普卫星。新华社发

通过“大手拉小手”的模式，不少中小学生在哈工大卫星研发团队的指导下，全程参与了载荷设计、设备调试、在轨应用等各个环节。大学团队以青年学生为主体，核心骨干涵盖本硕博不同培养阶段的在校学生以及刚刚毕业留校的青年教师。

“我们希望通过这颗卫星，让更多青少年有机会真正参与到航天实践中。”金督程说，整个研制过程是一堂“行走的科普课”，让学生经历了从提问、设计到实验、改进的完整科学链条。

更让人意想不到的是，核心中学生试验队员姓名，以及哈工大2025年入学的全体本科生的姓名，被精密雕刻在卫星结构上，随“哈尔滨号”一起闪耀太空。

“哈尔滨号”发射现场。新华社发

在发射现场，哈工大思政实践团还准备了实景科普课程。“这不仅是一颗卫星，更是一封写给未来的信。”哈工大计算学部2024级博士研究生孙浩说，在航天发射场景开展沉浸式讲解，带领中小学生体验火箭发射流程，让航天梦在他们心中生根发芽。

据介绍，“哈尔滨号”也是“哈尔滨市航天科普与创新 教育工程”的重要成果。该工程自2019年启动，已举办航天专家报告近50场，开设相关课程百余课时，开展主题活动百余次，探索构建初中、高中、大学贯通式航天创新人才培养模式，助力中国少年的航天梦想拔节生长。

来 源：新华网

原标题： 这颗刻着中学生名字的科普卫星，升空了

记者 杨思琪、王祚

本文转自：温州新闻网 66wz.com