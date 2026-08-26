中国新闻网 2026-08-26 09:46:13

据中央气象台网站消息，中央气象台8月26日06时继续发布台风橙色预警：今年第18号台风“沙德尔”(强台风级)的中心今天(26日)凌晨移入东海海面，早晨5点钟位于浙闽交界偏东方向约720公里的海面上，就是北纬27.7度，东经127.7度，中心附近最大风力14级(42米/秒)，中心最低气压为955百帕，七级风圈半径350-400公里，十级风圈半径120-150公里，十二级风圈半径50-60公里。

预计，“沙德尔”将以每小时15公里左右的速度先向西偏北方向移动，强度变化不大，27日早晨起转向西偏南方向移动，移速减慢，逐渐向浙闽沿海靠近，将于27日夜间至28日上午在浙江象山到福建福清一带沿海登陆(35-42米/秒，12-14级，台风级或强台风级)。

今年第19号台风“紫檀”已于25日下午6点40分前后在海南昌江沿海登陆(20米/秒，8级，热带风暴级)，之后移入琼州海峡并于今天凌晨3点25分前后在广东徐闻沿海再次登陆(18米/秒，8级，热带风暴级)。今天早晨5点钟，“紫檀”已减弱为热带低压，其中心位于广东徐闻境内，就是北纬20.4度，东经110.3度，外围最大风力7级(15米/秒)，中心最低气压998百帕。

预计，热带低压“紫檀”将以每小时20-25公里的速度向偏北方向移动，强度继续减弱。

大风预报：8月26日08时至27日08时，北部湾东南部、琼州海峡、南海中部和南部、巴士海峡、台湾海峡北部、台湾以东洋面、东海大部、长江口和杭州湾以及广东西南部沿海、海南岛沿海、浙江沿海、钓鱼岛附近海域将有6-7级大风、阵风8-9级，其中东海中部和南部的风力有9-12级、阵风13-14级，“沙德尔”中心经过的附近海域风力将有13-14级，阵风15-16级。

降雨预报：8月26日08时至27日08时，江西中南部、福建西部和南部、湖南南部、广西西部和南部、广东中西部和东南部、云南中南部等地有大到暴雨，其中，江西南部、广西南部、广东中部和西北部有大暴雨(100-240毫米)。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞；海洋牧场在保证安全的情况下做好设施加固，提前抢收。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

5.相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

来 源：中国新闻网

原标题： 台风橙色预警！“沙德尔”向浙闽沿海靠近 “紫檀”减弱为热带低压

本文转自：温州新闻网 66wz.com