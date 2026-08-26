新华网 2026-08-26 09:46:09

中国驻釜山总领事馆25日说，经同韩国警方核实，一名失踪数日的中国女留学生当天被发现死亡，警方已以涉嫌杀人罪逮捕一名30多岁男子。

总领馆已要求韩国警方立即开展全面调查，依法严惩凶手。总领馆将全力为家属处理善后事宜提供领事协助。

据韩国媒体报道，这名中国女留学生20日晚前往大邱后与家人失去联系。韩国警方25日在庆尚北道庆山市抓获犯罪嫌疑人，并在其住所内发现了已死亡的该名女学生。

来 源：新华网

原标题： 一名在韩失踪中国公民被确认遇害 嫌疑人已被捕

记者 张粲 杨畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com