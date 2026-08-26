新华网 2026-08-26 09:45:57

据美国阿克西奥斯新闻网站25日援引美官员和消息人士的话报道，美国国务卿鲁比奥近日告诉多名美盟国外长，美国预计暂时不会对伊朗发动新的打击，当前重点转向包括经济制裁在内的其他施压手段。

据消息人士透露，鲁比奥在与多名外长通话时概述了特朗普政府当前的对伊政策，即暂时避免对伊朗采取军事行动，通过美国海军封锁和新制裁措施加大对伊朗的经济施压，同时尽可能多地将石油通过霍尔木兹海峡运往全球能源市场。

美官员表示，尽管鲁比奥明确指出美国不打算重返大规模作战行动，但他并未排除在伊朗率先发动攻击时进行反击的可能性。预计这一政策至少会持续到中期选举之后，届时新的军事行动可能会再次被提上日程。

报道还援引美官员的话说，目前美国并未与伊朗进行谈判，而是在向其施压，“这种压力可能会促使伊朗重返谈判桌”。

美国财政部长贝森特24日表示，美方将对伊朗实施所谓“经济孤立”的新一轮制裁措施，试图以此逼迫伊朗妥协。

来 源：新华网

原标题： 美媒：鲁比奥称美国暂不会对伊朗发动新打击

记者 黄强 徐剑梅

本文转自：温州新闻网 66wz.com