潮新闻 2026-08-26 09:49:40

“太感谢村干部了，要不是提早转移，人也要被压。”8月26日，说起这两天的暴雨影响。平阳县山门镇的郑书军老人，还心有余悸，他家后面发生山体滑坡，房子倒塌，幸好夫妻两人已提早转移，成功避险。

“太感谢村干部了，要不是提早转移，人也要被压。”8月26日，说起这两天的暴雨影响。平阳县山门镇的郑书军老人，还心有余悸，他家后面发生山体滑坡，房子倒塌，幸好夫妻两人已提早转移，成功避险。

连日来，平阳县普降大到暴雨。8月24日18时许，天色已暗，雨幕如注。山门镇旺源村党支部书记周杰、村委会副主任郑希想、村党支部副书记郑义君三人披着雨衣，打着手电，开始了当天第三轮“不放心区域回头看”巡查。

垮塌的房子 山门镇供图

走到旺庄自然村时发现，一排砖木结构的老房子在风雨中显得格外脆弱：房屋后的路上，一处涵洞被淤泥堵死，积水漫上路面。“底下这个土，容易滑坡。”郑希想二话不说，弯腰徒手清理堵塞物，积水才得以疏导。

积水排后，还容易再次堵塞。手电光扫过屋后，郑希想心里一紧：边坡陡峭，土层厚实，连日暴雨浸泡下，泥土已经出现细微裂缝，且附近边坡排水困难。“这地方危险！”三人当即上前敲门，郑书军夫妇二人还住在里面。

“很容易滑坡，很容易滑坡！”郑希想等人扯着嗓子喊。屋后边坡在持续强降雨威胁下随时可能崩塌，多待一分钟就多一分危险。村干部一边将情况上报镇防汛防台指挥部，一边现场做思想工作。镇宣传委员苏杰介绍，镇指挥部接报后立即会商研判，认定隐患重大，果断下达扩面转移指令。

村干部山门转移人员 山门镇供图

雨声嘈杂，说话基本靠吼。“换洗的衣服带上，跟我们走！”几位干部一边劝说，一边帮忙收拾东西。郑书军夫妇终于被说动，跟着干部们往山下一公里外，亲戚家可以暂时安置。

19时许，郑书军夫妇安全转移至亲属家中安置。

送走这户人家，驻村干部和村干部等人没有停歇，继续往山顶方向巡查。那里还有郑希望家——虽然不在本次转移范围内，但雨这么大，不亲自看一眼不放心。雨大路滑，手机信号时断时续，电话根本打不通。驻村干部林凡、郑增烨等人，顺手抄起一把砍刀，一路劈开被风雨刮倒的树枝，硬是蹚出一条路来。

房屋垮塌前 山门镇供图

20时40分许，轰隆一声闷响，旺庄自然村郑书军等人的屋后发生滑坡。滑坡体宽约15米、长约20米、厚约3米，方量约1000立方米。1栋8间2层砖木结构房屋全部倒塌，后缘公路路基下滑宽度约12米，直接经济损失约100万元。

事后，郑书军望着自家坍塌的房子，后怕不已：“看着房子塌了很心疼，但幸好转移了，感谢村镇干部，不然……”

滑坡区域 山门镇供图

来 源：潮新闻

原标题： 山体滑坡压垮8间民房 平阳县山门镇人员转移成功避险

记者 应忠彭

本文转自：温州新闻网 66wz.com