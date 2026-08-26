杭州发布 2026-08-26 10:03:35

又到了吃梭子蟹的季节，然而，海鲜盛宴开启的同时，牙体损伤、牙齿敏感等口腔问题也迎来高发期！

图片来源：钱江晚报

浙江中医药大学附属第二医院口腔科医生提醒：“每年蟹类上市季，都是牙体损伤、牙齿敏感等口腔问题的高发期，市民品尝美味切勿贪图方便，避免用牙硬啃蟹壳，引发口腔损伤。”

一口梭子蟹

“嘎嘣”牙碎了

8月15日，一桌子梭子蟹还没动几口，60岁的王女士就因“省事”付出了代价。她在吃梭子蟹时，嫌工具剥壳烦琐，直接用牙齿啃咬坚硬蟹钳，一声脆响后，牙齿出现明显缺损。

医院供图

无奈的王女士来到医院，经医生检查，其门牙冠折且牙髓暴露。医生采用一次性根管治疗后，将断冠又接了回去。

“除了断牙，每年都会有吃蟹后牙齿松动脱落的患者。”医生回忆，去年有一名70多岁的大爷，由于长期缺牙，他口腔咀嚼功能本就偏弱，梭子蟹上市后，忍不住尝鲜，强行用残存牙齿咀嚼，最终导致牙齿松动脱落。

医生表示，不少人存在认知误区，认为缺一两颗牙不影响正常吃饭，无需修复，却不知缺损牙齿会导致邻牙倾斜移位、牙齿排列紊乱，老年人因骨质疏松，牙齿移位速度更快，此时强行啃咬硬物，会大幅加重牙体损伤风险。

啃蟹一时爽

口腔“内伤”泪两行

“吃蟹引发的口腔问题以机械性损伤为主、酸蚀损伤为辅，其中牙隐裂、牙冠折裂、牙周损伤最为常见。”医生说，这是因为蟹壳硬度极高，远超牙齿生理承受极限，直接用牙咬碎蟹壳、蟹钳时，瞬时冲击力会集中在牙体局部，初期会出现冷热敏感、咀嚼刺痛等症状，若裂纹深入牙髓，会引发剧烈牙髓炎，严重时直接导致牙齿劈裂、脱落。

相较于明显的牙齿折断，无症状的牙隐裂更具隐蔽性，初期仅损伤牙釉质，无明显痛感，一旦持续啃咬硬物，裂纹会快速加深，造成不可逆损伤。

除了机械创伤，不良食用方式带来的间接损伤也不容忽视。吃蟹时搭配醋、柠檬汁等酸性蘸料，或是碳酸饮料、果汁食用，会持续降低口腔pH值，造成牙釉质脱矿，加剧牙齿敏感、酸痛。

同时，锋利的蟹壳、蟹爪极易划伤口腔黏膜、牙龈，蟹肉残渣嵌塞牙缝后滋生细菌，还会诱发牙龈炎，出现牙龈红肿、出血等问题，给口腔健康带来多重隐患。

牙齿问题别慌！

这份应急处理流程请收好

针对吃蟹引发的口腔急症，医生给出应急方案：若啃咬硬壳后出现咬合痛、冷热刺激痛、牙齿松动或缺损等情况，需立即停止用患牙咀嚼，尽快就医做牙体牙周及影像学检查，排查牙折、牙根损伤等问题。

若口腔存在持续刺痛、异物感，需警惕蟹壳碎片残留，浅表黏膜伤口可通过生理盐水、氯己定漱口护理，深部异物残留需交由专科医生处理。对于牙隐裂、牙体缺损等问题，需根据裂纹深度、牙髓受损情况，通过脱敏治疗、树脂充填、牙冠修复甚至根管治疗对症处理。

医生建议广大公众，进食梭子蟹务必摒弃“用牙开壳”的习惯，最好借助蟹钳、剪刀等工具处理硬壳部位；要减少酸性蘸料、酸性饮料的叠加食用，避免反复蘸食、小口慢啜延长酸暴露时间，食用酸性调料后切勿立即刷牙，可先用清水漱口，待口腔酸碱平衡恢复后再清洁牙齿。

此外，牙体缺损、牙龈退缩、口干、夜磨牙人群以及中老年人属于高危群体，需格外注意防护，定期做口腔检查，及时修复缺损牙齿、干预咬合问题，从源头降低吃蟹带来的口腔损伤风险，安心享受秋日海鲜美味。

来源：杭州发布综合都市快报、浙中医大二院

原标题：“嘎嘣”一声直接碎了！梭子蟹上市，第一批“受害者”已出现，医生：这习惯得改！

本文转自：温州新闻网 66wz.com