温州提升防台风应急响应为II级

温州新闻网 2026-08-26 09:52:46

根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于8月26日10时起将防台风应急响应提升为Ⅱ级。

温州网8月25日讯（记者 温婉）根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于8月26日10时起将防台风应急响应提升为Ⅱ级。

今年第18号台风“沙德尔”（强台风级）今天（26 日）08时中心距离温州偏东方向约650公里的洋面上，中心附近最大风力14 级（42米/秒）。预计“沙德尔”将以每小时15公里左右的速度向西偏北方向移动，强度变化不大，27日早晨起转向西偏南方向移动，逐渐向浙闽沿海靠近，将于27日夜间至28日上午在浙江象山到福建福鼎一带沿海登陆。

受其影响，27-28日我市将有明显的风雨天气，累计雨量100-200毫米，部分200-300毫米，个别500毫米以上；26日下午起沿海海面阵风8-9级，夜里逐渐增强到阵风9-11级，27日继续增强到阵风 12-13级局部14-16级，28日傍晚到夜里逐渐减弱至阵风8-10级；27-28日上午内陆地区阵风10-13级。

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