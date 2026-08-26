央广网、中国之声、“中国青年报”微信公众号 2026-08-26 10:03:35

连日来，某博主曝出的河北“白菜收购蘸取甲醛溶液”事件引发广泛关注。

河北张家口康保县8月22日回应，经初步核查，视频反映情况属实，系收购商为蔬菜运输保鲜，在装运过程中的违法行为。目前，公安部门已对相关人员、车辆依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

针对这一问题，国务院食安办、农业农村部、市场监管总局作出回应，表示高度重视，第一时间指导属地调查核实，依法从严从快处置，对涉事白菜流向进行追查，严防问题产品流入市场。同时举一反三，组织各地立即开展白菜等易腐蔬菜专项抽检和市场排查，一旦发现违法违规行为，将严惩重处、决不姑息，切实维护人民群众饮食安全。

目前，多地已就此事回应

8月23日，北京丰台回应：截至8月22日晚，涉事康保县问题白菜未流入新发地市场。

8月23日，安徽合肥市瑶海区市场监督管理局周谷堆市场监督管理所值班人员告诉记者：正对河北调运而来的白菜货源加大排查力度，待法检结果出具后，相关部门将第一时间依法处置并对外通报后续情况。

8月24日，江苏宿迁中合农产品市场发展有限公司回应：对从河北康保运来的大白菜进行两次快检，检测结果均为合格。

中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所研究员金茂俊指出，在正规冷链运输和短途运输条件下，白菜完全不需要使用甲醛来保鲜。

必须明确的是：我国对甲醛在食品中的使用持严格禁止态度。核心法规依据包括：

《中华人民共和国食品安全法》第三十四条明确禁止生产经营“用非食品原料生产的食品”或“添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品”。在蔬菜中违法添加甲醛，属于严重违法行为。

《食品中可能违法添加的非食用物质名单》：甲醛被列入非食用物质名单，禁止在食品生产经营中使用。

《中华人民共和国农产品质量安全法》规定农产品生产中不得使用国家明令禁止的农业投入品及其他有毒有害物质。甲醛属于非食用物质，所以严禁作为蔬菜保鲜剂、杀菌剂使用。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2024）规定，甲醛不在允许使用的食品添加剂名单中，因此禁止作为添加剂用于任何食品，包括蔬菜。

针对此次事件，河北张家口康保县表示，对涉事白菜流向进行紧急追溯，并举一反三，对全县蔬菜收购、运输、销售环节开展全面深入排查，对发现的违法违规行为依法严肃查处，切实保障蔬菜供应安全。

涉事白菜的流入地安徽合肥、江苏宿迁等相关部门表示，已开启核查。

买白菜注意这几点

普通消费者无法知晓买到的大白菜是否被甲醛蘸过，万一有怎么办？对此，中国农业大学食品科学与营养工程学院教授范志红表示：

闻味道

如果甲醛超量会有刺鼻气味，闻着味道不对劲就扔掉。

去根

即便闻着无异味，安全起见，买回来的白菜最好去根。范志红表示，甲醛易溶于水，同时也容易跟蛋白质发生反应形成交联。大家听说的蘸甲醛溶液的地方主要是大白菜的根部。对于这种情况，可以把它的根部切掉，多切一些。

多清洗、彻底煮熟

科信食品与健康信息交流中心副主任阮光锋建议，尽量去正规的超市和市场购买蔬菜，同时，买回家后用流动的自来水多洗几遍。此外，由于烹煮产生的热力有助于去除甲醛，应彻底煮熟食物。

阮光锋介绍，吃下少量甲醛不会造成急性中毒，但吃下大量甲醛可能导致急性中毒，严重的可能导致腹痛、呕吐、昏迷、肾脏受损或死亡。

尽管如此，阮光锋强调，我们还应该关注低量甲醛的长期慢性危险。

阮光锋表示，根据世界卫生组织的报告，一般人主要通过“吸入”摄入甲醛。比如新房，按照普通的室内装修标准，甲醛浓度控制在每立方米0.1毫克是合格的。一般而言，当浓度高于每立方米0.06毫克时（每立方米空气的重量是1.29千克），就能感觉到甲醛的存在了。如果在白菜上使用的甲醛溶液过多，一下子就会被分辨出来。

来源：央广网、中国之声、“中国青年报”微信公众号

原标题：多地紧急排查“甲醛白菜”，专家：这样的千万别买！

本文转自：温州新闻网 66wz.com