健康真相NO.683丨这些健康误区，你中了几个？

新华社微信公众号 2026-08-26 10:03:30

暑热渐消，换季养生广受关注。

专家提示，季节交替时期是呼吸道疾病与骨骼肌肉系统疾病的高发期。一些健康误区要注意科学辨识，防止因混淆症状而造成误判、延误治疗。

误区一：流感就是普通感冒，扛一扛就过去了

中国疾控中心研究员王富珍表示，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，得了流感全身性症状相对较重，尤其是儿童、老年人、慢性病患者，发生重症或其他并发症的风险较高。

相关研究证据表明，每年流感流行可导致全球产生300万至500万例重症病例、29万至65万例呼吸道疾病相关死亡病例。

专家强调，接种流感疫苗是预防流感最经济有效的手段，6月龄及以上人群，特别是 “一老一小”、慢性病患者等重点人群以及学校、养老机构、福利院等重点场所人员，在流行季前应尽早接种流感疫苗。

记者从中国疾控中心了解到，今年国家对重点人群接种流感疫苗有免费和相关支持性政策。9月起，各地将陆续启动本流行季流感疫苗接种。

误区二：出现瘀青、流鼻血等就是得了白血病

有的人经常流鼻血、身上一碰就瘀青等，会担心自己得了白血病。

北京大学人民医院主任医师张晓辉说，一些人身上有轻度的瘀斑、牙龈轻度出血或鼻腔出血，如果偶尔发生，一般都是局部病变引起的。不是一有出血情况就是白血病，不必焦虑和恐慌。

“有些年轻人运动磕碰等可能会引起局部瘀斑，老年人在有些疾病状态下，需要长期口服抗凝药物、抗血小板药物等，也易引起瘀斑。”张晓辉说。

专家表示，白血病很少出现单一症状，通常伴随发热甚至高热、骨骼疼痛、严重贫血或感染。多个症状同时出现时就要怀疑是否得了白血病，但白血病发生率非常低，不要因为轻微异常就恐慌。

误区三：肩膀痛就是肩周炎，养养就好

季节交替之际，不少中老年人易出现肩膀痛，普遍存在“肩周炎，养养就好”的想法。

首都医科大学附属北京积水潭医院主任医师姜春岩表示，肩周炎是一个笼统说法，肩膀痛不是仅靠养就能好。

常见的肩痛有两种。一是冻结肩，又称“五十肩”，多发于50岁左右人群，核心特点是粘连，活动受限。二是肩袖损伤，以疼痛、无力为主要表现，与老年人肌腱退行性改变以及相应的创伤和外力拉伤有关。

“绝大多数冻结肩和轻症非外力性肩袖损伤可通过保守治疗缓解。”姜春岩说，如果出现以下两种情况，需经专业评估后进行手术治疗。一是急性肩袖损伤，通常是因外伤或遭受较大外力后肩关节突然剧痛、抬胳膊无力，常见夜间疼痛，应尽快就医评估。二是罕见的顽固性冻结肩，如果冻结肩产生疼痛导致功能受限，经过保守治疗仍然迁延不愈超过6个月，可通过微创的关节镜下手术进行治疗。

来源：新华社微信公众号

原标题：这些健康误区，你中了几个？

本文转自：温州新闻网 66wz.com