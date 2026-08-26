鹿城发布 2026-08-26 10:40:43

8月25日，鹿城召开会议，研究招商引资工作。

8月25日，鹿城召开会议，研究招商引资工作。鹿城区委书记张崇波强调，要全力“招大引强、培新育优”，全面落实省委“8+4”经济政策体系，大抓科技、大抓产业、大抓招商、大抓项目、大抓平安，因地制宜培育新质生产力，加速构建具有鹿城辨识度的现代化产业体系，为高水平建设“一区三地五城”注入强劲动能。

会议听取了鹿城区招商引资项目总体情况、滨江CBD招商引资工作情况等，与会人员围绕产业链精准招引、项目落地服务保障、产业生态优化提升等展开深入研讨，剖析问题、明确对策。

张崇波指出，招商引资是经济跨越发展的“牛鼻子”，必须作为“一把手工程”常抓不懈。要树立“新质生产力优先、战略方向优先”导向，深入开展重大项目“五年两万亿”招商攻坚行动，精准制定“招商图”，做实做细招商引资“后半篇文章”，持续擦亮“温暖营商”“投资鹿城”品牌，加快形成“龙头引领、链条延伸、集群共进”的产业发展新局面。

张崇波强调，要锚定方向解决“招什么”的问题，紧扣全省“415X”先进制造业集群培育和全市“5+5+N”现代产业集群建设，巩固提升传统赛道，抢先布局新兴赛道。要创新打法解决“怎么招”的问题，构建“平台+载体+场景+基金”的招商矩阵，锚定打造200万方人工智能大孵化器集群目标，围绕“十大AI专业社区”建设，引入专业化运营机构，深化“两区四平台一集群”创新格局，发挥产业基金引导撬动作用，以场景引企业、以应用聚产业。要健全机制解决“怎么落”的问题，以“快、准、狠”的作风狠抓落实，坚持靶向精准、清单闭环、全域联动，完善“驻点招商+专班招商”机制，强化要素保障和政策支持，让好企业“拎包入驻”、好项目“即来即落”。

鹿城区领导叶小剑、王坚出席会议。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城研究招商引资工作 持续掀起“五个大抓”热潮

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com