鹿城发布 2026-08-26 10:40:43

8月25日，2026年浙江大学“黄土地计划”鹿城团暑期基层实践座谈交流活动在青鹿HOUSE·青年人才之家举行。

8月25日，2026年浙江大学“黄土地计划”鹿城团暑期基层实践座谈交流活动在青鹿HOUSE·青年人才之家举行。20名浙大学子结束为期一个月的基层淬炼，带着沾满泥土芬芳的调研笔记和沉甸甸的青年建言，以鲜活视角为鹿城高质量发展献上“青春方案”。鹿城区委书记张崇波，浙江大学创新创业学院常务副院长阮俊华，区委常委、组织部部长余长友，浙江大学彩虹人生思政育人中心秘书长郭金松出席活动。

作为浙江大学“彩虹人生思政育人平台”的重要项目，“黄土地计划”自2006年扬帆启航，已累计组织3300余名青年学子深入全国各地乡镇街道、企业车间、田间地头和机关单位，开展实践锻炼与调研服务。座谈交流时，实践团学生代表围绕基层治理现代化、传统鞋业数字化转型、人工智能赋能实体经济、青年人才生态等主题，谈体会、提建议、话未来。

阮俊华表示，“黄土地计划”是浙大学子走向基层、认识国情、增长才干的重要平台。希望学子们当好浙江大学与鹿城之间的桥梁与使者，深入思考，勇于发声，用青春的锐气为地方发展注入新鲜活力。要少些理想化学生思维，多些接地气基层思维，沉下去、接地气、办实事，解决群众的操心事、烦心事、揪心事，锤炼基层智慧。要少些被动等待思维，多些主动创业思维，主动走进产业一线、走进创新平台、走进改革前沿，在服务地方发展中实现自我价值，在破解现实难题中锤炼过硬本领。要少些利己短期思维，多些长期为民思维，厚植家国情怀和人民情怀，将短期实践转化为长期服务，将个人理想融入时代发展。

张崇波表示，鹿城正锚定“一区三地五城”发展定位，以实施新一轮“强城行动”为总牵引，深入开展“青鹿计划”，全力汇聚高校毕业生、企业家新二代、新温州人、新就业创业群体等多元力量，以最大诚意、最优生态，向每一位有志青年敞开怀抱。真诚期待广大学子成为鹿城故事的传播者，将鹿城的所见所闻、所思所感带回校园、传向社会，用鲜活的青春叙事，向更广阔的人群讲好温州敢闯敢拼的创业传奇、鹿城日新月异的奋进篇章。成为校地联动的搭桥人，充分发挥浙大在前沿科技、战略咨询、人才培养等方面的优势，精准对接鹿城在人工智能、产业转型、城市治理等领域的发展需求，以课题共研、人才共育、平台共建为纽带，推动校地合作走深走实。成为鹿城未来的合伙人，将个人成长的“小坐标”融入鹿城发展的“大蓝图”，以人才之力擦亮“来温州·创未来”“投温州·赢未来”品牌。

来 源：鹿城发布

原标题： 共绘“强城”新图景！浙大与鹿城的“青春之约”结硕果

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com