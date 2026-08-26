瓯海发布 2026-08-26 10:40:44

8月25日，在瓯海市防御应对第18号台风“沙德尔”工作视频调度会议后，瓯海区第一时间召开续会，传达落实市会议精神，视频连线各镇街（开发区），细化部署瓯海防汛防台各项工作。

8月25日，在瓯海市防御应对第18号台风“沙德尔”工作视频调度会议后，瓯海区第一时间召开续会，传达落实市会议精神，视频连线各镇街（开发区），细化部署瓯海防汛防台各项工作。瓯海区委书记刘云峰强调，要始终坚持人民至上、生命至上，强化底线思维、极限思维，紧盯台风动态变化，迅速进入实战状态、落实备战举措，全面织密织牢安全防御网，保障人民群众生命财产安全和城市运行安全稳定。瓯海区委副书记、区长季湘荣，瓯海区委常委、常务副区长林蔓参加会议。

今年第18号台风“沙德尔”（强台风级）预计于27日夜间到28日上午在浙江中南部到福建中部一带沿海登陆。受其影响，27-28日温州将有明显的风雨天气。会议研判台风“沙德尔”动态走势，了解全区防汛防台工作落实情况。

会议指出，要坚决摒弃麻痹思想和侥幸心理，发扬连续作战精神，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，落实落细“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”要求，总结用好防台工作有效经验做法，加强科学指挥调度，抓实抓细各项防御工作，切实守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。要全面加强监测预警，密切关注台风动态，强化滚动会商研判，进一步细化雨情、汛情、水情预报，做到各类信息及时发布、提前预警。

会议强调，要聚焦重点领域、关键环节开展全域隐患排查整治，做到不留盲区、不留死角。紧盯地质灾害隐患点、低洼易涝区域、危旧房屋、在建工地、高空构筑物、临时棚屋、旅游景区等重点领域，做到滚动排险、严格管控、高效治理、动态清零。要科学有序做好人员转移工作，坚决迅速转移风险区域群众，提前做好避灾安置点物资保障、暖心服务，确保“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。要完善应急预案体系，备足防汛物资、配齐抢险设备，各类应急救援力量前置布防、整装待命。要强化公众宣传和避险指引，多渠道滚动发布台风动态，开展防台风科普宣传，引导群众主动防灾避险。要高效畅通指挥体系，严格落实值班值守和信息报送制度，梯次落实防御应对措施，以工作的确定性应对风险的不确定性，全力以赴打赢防汛防台大仗硬仗主动仗。

来 源：瓯海发布

原标题： 严阵以待 瓯海研判部署台风“沙德尔”防御工作

记者：黄冰娥 伍志翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com