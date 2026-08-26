乐清发布 2026-08-26 10:40:44

8月25日晚，乐清市委市政府召开会议研判调度18号台风“沙德尔”防御应对工作。

8月25日晚，乐清市委市政府召开会议研判调度18号台风“沙德尔”防御应对工作。乐清市委书记戴旭强在会上强调，要认真贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省委省政府、温州市委市政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，立足“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”，严阵以待、迅速行动、科学应对，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

乐清市领导胡立左、陈万钦参加会议。

会议听取了关于台风“沙德尔”发展态势、雨情水情等情况汇报，分析研判了防汛防台形势，并对当前重点任务作出部署。

戴旭强指出，台风“沙德尔”可能带来“风雨潮三碰头”叠加风险，当前海上防御已经进入决战阶段，陆上防御进入迎战阶段。受前期台风“巴威”“白海豚”及持续降雨叠加影响，我市土壤饱和度高，洪涝地质灾害风险加大；同时，台风路径仍存在不确定性，防御形势复杂严峻。各乡镇（街道）各部门要始终绷紧思想之弦，坚决克服厌战情绪和侥幸心理，发扬连续作战精神，强化底线思维、极限思维，层层压实责任，以工作的确定性应对台风的不确定性，全力打赢防御台风“沙德尔”攻坚战。

戴旭强强调，要聚焦关键领域，全面落实防御措施。海上管控要到位，确保涉海涉水作业全部停止，所有渔船回港避风，养殖人员全部上岸。风险排查要到位，紧盯地质灾害隐患点、低洼易涝区、危旧房屋、在建工地、高空构筑物、临时棚屋、旅游景区等重点部位，特别是要高度警惕多轮强降雨可能引发的山洪、泥石流等次生灾害，深入开展排查，严密堵塞防御盲区漏洞。人员转移要到位，始终把人员安全摆在首位，根据研判预警梯次组织转移，确保“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。应急准备要到位，配强备齐应急队伍和物资，加强检查盘点，确保关键时刻队伍拉得出、打得赢。研判预警要到位，加密会商频次，细化雨情、汛情、水情预报，及时发布预警信息，全方位提升防灾避险前瞻性、主动性、精准度。响应机制要到位，根据台风发展变化，按预案分级有序启动应急响应，相关责任人迅速到岗到位，做到守土有责、守土负责、守土尽责。宣传动员要到位，充分利用多维度多渠道，广泛发布防台信息及应对举措，切实增强群众自我防范意识，形成全社会共同防御台风的强大合力。

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原标题： 乐清市委市政府研判调度18号台风“沙德尔”防御应对工作

记者 朱琼洁/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com