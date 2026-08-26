瑞安发布 2026-08-26 10:40:44

8月25日，瑞安市十七届人大常委会第三十七次会议举行。

8月25日，瑞安市十七届人大常委会第三十七次会议举行。瑞安市委书记李剑锋出席会议并讲话。瑞安市委副书记、市长陈汉存到会作市政府关于2026年上半年工作报告。瑞安市人大常委会主任应希克主持会议。

会议听取和审议“一府两院”半年度工作报告，2026年上半年地方财政预算执行情况、2025年地方财政决算、2025年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作、国有“三资”盘活、民生领域信访问题集中治理等专项工作报告。会议对“非遗体验+文旅”工作情况报告等多项审议意见落实情况报告进行满意度测评，结果均为通过。会议还表决通过2025年地方财政决算的决议、瑞安市2026年重点建设计划调整方案的决定和有关人事任免事项。

李剑锋指出，今年是中国共产党成立105周年、“十五五”规划的开局之年，也是县乡人大换届之年。瑞安市上下要保持政治上的坚定、理论上的清醒、行动上的自觉，全力履职尽责，在服务大局中展现更大作为，当好决策参谋，紧紧围绕中心工作精准选题、深入调研、科学解题；当好监督前哨，健全人大对“一府一委两院”监督制度，深化“1+N”联动监督机制，用好特定问题调查等手段，真正做到党委有部署、人大即跟进、职能必发挥。要牢记初心使命，在为民履职上彰显更浓情怀，“心”连百姓听呼声，加快推进全过程人民民主基层实践中心建设，健全完善“1+24+N”代表联络站点体系，用好“五长进站”“代表服务周”等特色做法，实现“代表常在、群众常来、实事常办”；“情”系群众惠民生，围绕群众急难愁盼开展监督检查，把群众反映的“问题清单”转化为人大的“履职清单”；“身”入基层促和谐，发挥人大代表作用，主动参与社会治理，持续在理顺情绪、化解矛盾、增进共识上下功夫。

李剑锋强调，瑞安市各级人大要提升能力素质，强化“作为”意识、“善为”本领、“慎为”作风，树立和践行正确政绩观，更好发挥民主监督、建言献策、服务发展的重要作用，为打造“天瑞地安·智造商港”、实现“十五五”精彩开局而团结奋斗。

陈汉存在报告中指出，今年以来，瑞安市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在瑞安市委坚强领导下，大力推进“五争五比”行动，实体经济向前发力，创新瑞安向上起势，先进制造向新攀高，人民城市向强进发，全龄友好向阳而生，发展支撑向深破局，社会大局向稳持续，政府效能向优精进。下半年，将全面落实中央、省委、温州市委和瑞安市委决策部署，大力推进创新瑞安全面成势、实体经济量质齐升、改革开放走深走实、城乡一体融合发展、民生幸福可感可及、平安建设落实落细、要素配置精准高效、自身建设从严从实，全力完成年度经济社会发展目标任务，争当高质量发展共同富裕示范区先行标兵。

瑞安市人大常委会副主任项金敏、周晓华、吴功宜、黄陈跃、池万松出席会议。瑞安市领导郑立、谢钦巨、王渊、吴将斌、朱捷和瑞安市监委、瑞安市法院、瑞安市检察院有关负责人列席会议。

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原标题： 市十七届人大常委会第三十七次会议举行

记者：周小玲/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com