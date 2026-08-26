瑞安市委书记李剑锋专题调研滨海新区高质量发展工作时强调：深化产城人融合 争当高质量发展排头兵

瑞安发布 2026-08-26 10:40:45

8月25日，瑞安市委书记李剑锋带队专题调研滨海新区高质量发展工作。

8月25日，瑞安市委书记李剑锋带队专题调研滨海新区高质量发展工作。他强调，要坚定走好产城人融合发展之路，加快推动城市能级跃迁、产业提质增效、民生福祉提升，为瑞安提速打造温州都市圈“金南翼”、“全省第三极”主引擎、浙南闽北赣东“强节点”提供坚实支撑。

在瑞安智履安全科技产业园项目现场，桩机林立、设备轰鸣。该项目集聚本地鞋类企业，深耕安全鞋产业赛道。李剑锋详细询问施工进度和存在的困难，要求属地和相关部门加快完善配套交通道路，并叮嘱项目负责人紧盯安全生产和消防安全，确保项目有序高效推进。

李剑锋实地察看东新科创园三期项目。该项目以汽车配件、通用设备制造等为主导产业，计划引进相关企业100余家，致力打造集研发孵化、智能制造、生产生活配套和智慧园区管理于一体的科技性专题产业园区。李剑锋要求项目方紧扣时间节点，推动项目早完工、早投产、早达产。

随后，李剑锋主持召开汇报会，听取滨海新区今年以来重点工作进展、存在问题及下步目标举措汇报，有关街道、部门负责人作讨论发言。李剑锋充分肯定滨海新区在项目招引、要素保障等方面取得的成效并指出，要聚焦“城”的高能级跃迁，精雕细琢抓规划，高标准建设高铁新城，布局奥体中心等功能业态，坚定融入温州都市圈建设；内外兼修强功能，统筹推进路网、绿网、安居网等建设，实现生态、社会、经济效益共赢；破立并举促更新，加大旧村改造、团块改造推进力度，让城市面貌焕新提质。要聚焦“产”的高质量发展，做好科创平台文章，放大东新科创园、温大碳氢院等高能级平台赋能效应，促进科创要素集聚；做好制造业文章，助力汽车零部件等优势产业转型升级，加速新能源、人工智能等战新产业集群发展；做好服务业文章，强化商务、金融等综合服务配套，推动总部经济聚能成势，助力侨商返航归巢。要聚焦“人”的高品质生活，打造民生优享样板，统筹推进教育、体育、文化等配套项目建设，探索公共服务可持续运营新模式；打造青年友好样板，吸引更多年轻人来滨海创业创新、安居乐业；打造和谐稳定样板，切实解决居民的急难愁盼问题，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

瑞安市领导林朝进陪同调研。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋专题调研滨海新区高质量发展工作时强调：深化产城人融合 争当高质量发展排头兵

记者：陈豫州/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com