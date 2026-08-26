文成发布 2026-08-26 10:40:45

8月25日晚，在文成市防御应对第18号台风“沙德尔”工作视频调度会议后，文成县第一时间召开续会，传达落实市会议精神，视频连线各乡镇，分析研判台风发展态势，对文成县防汛防台各项工作进行全面部署。

8月25日晚，在文成市防御应对第18号台风“沙德尔”工作视频调度会议后，文成县第一时间召开续会，传达落实市会议精神，视频连线各乡镇，分析研判台风发展态势，对文成县防汛防台各项工作进行全面部署。文成县委书记罗招政出席会议并讲话，文成县委副书记、县长杨德听主持会议，文成县领导林伟、范学序、王荣华、郑宁、张敏等参加。

会上，文成县气象局、文成县水利局、文成县资规局、文成县防指办等单位汇报了台风防御应对准备工作情况。

会议指出，本次台风路径与历史致灾台风高度相近，风雨叠加效应显著，防汛防台形势严峻复杂。要深刻认清本次台风的复杂性、不确定性和危害性，复盘总结防御工作经验短板，立足最不利情况、做好最充足准备，始终保持高度警觉的实战状态。

会议强调，预警要再提级，气象、水利、应急等部门联动协同、加密监测，实时跟踪台风路径、雨情水情变化，做到风险早发现、早预警、早处置。隐患要再清除，聚焦地质灾害隐患点、山塘水库、在建工程、老旧房屋、低洼地带等重点区域，开展拉网式、地毯式隐患排查，彻底清零各类风险隐患。水库要再调度，严格落实水库山塘调度管控要求，科学研判水位变化，严控超汛限水位运行，全力防范山洪暴发、堤坝出险等风险。转移要再扩面，坚持“人民至上、生命至上”原则，科学拓宽人员转移排查范围，做到应转尽转、早转快转、不落一人。氛围要再营造，依托应急广播、微信矩阵等多元渠道，高频次、全覆盖推送台风防御知识、避险自救技巧和最新汛情动态，常态化开展防台科普宣传，凝聚全民防台、全域防汛的强大合力。责任要再压实，细化网格化管理体系，将防御责任精准压实到每一名村干部、每一位水库山塘负责人和一线值守人员，确保各项部署落地落细、执行到位。

来 源：文成发布

原标题： 文成部署台风“沙德尔”防御工作

记者：赵鹏鹏 郑坚坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com