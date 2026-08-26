平阳县委书记孟晓斌督导防汛防台工作

平阳发布 2026-08-26 10:40:45

8月25日，平阳县委书记孟晓斌赴山门镇、凤卧镇和怀溪镇等地，督导防汛防台工作。

8月25日，平阳县委书记孟晓斌赴山门镇、凤卧镇和怀溪镇等地，督导防汛防台工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持人民至上、生命至上，全面排查整治各类风险隐患，压紧压实各级防汛防台责任，全方位筑牢安全度汛坚固屏障。

孟晓斌首先前往凤卧镇凤林村、山门镇石牛坑村，实地察看山洪防御工作、山塘水库安全备汛工作，认真听取山塘水库库容、行洪能力和泄洪设施运行等情况汇报，详细了解地质灾害易发区、沿河低洼地带、切坡建房地段等重点区域隐患排查整治和群众避险转移安置等情况。

随后，孟晓斌前往怀溪镇金源村、西垟亭村，实地察看金山堰坝及西垟亭村边坡塌方点位，仔细检查边坡治理和隐患整治进展，并针对当前隐患整治、风险防控中存在的薄弱环节，提出具体要求。

孟晓斌指出，当前防汛防台形势复杂严峻，台风、强降雨等极端天气风险隐患增多，全县上下要抢抓台风登陆前的窗口期，紧盯重点时段、重点地段、重点部位开展隐患排查治理，牢牢掌握工作主动权，以工作的确定性应对风险的不确定性，最大限度减少灾害可能带来的损失。

孟晓斌强调，要全面压实层级责任，筑牢防汛防台工作体系。各乡镇要及时进入戒备状态，协同抓紧抓实防汛防台准备工作，坚守岗位、靠前指挥，密切监测“六情”，推动预警信号同步转化为基层防汛防台行动指令，实现应急情况快速响应、统筹处置。要高效运转防汛防台指挥，加快排查风险隐患。聚焦山塘水库、地质灾害隐患点等重点部位，对照“八张风险清单”，严格落实“三提前”“三必须”要求，坚决杜绝隐患带病运行，从源头上防范化解防汛防台安全风险。要健全应急保障机制，提升应急处置能力。完善各类应急处置预案，整编基层应急抢险队伍，细化分工、压实举措，确保突发险情能够快速响应、科学处置、高效处置，以万全准备应对万一风险，全力守护人民群众生命财产安全。

平阳县领导洪志亮参加督导。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌督导防汛防台工作

记者：曹文倩/文 鲍思冲/摄

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