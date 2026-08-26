平阳县委书记孟晓斌以“四不两直”方式检查安全生产和消防安全工作

平阳发布 2026-08-26 10:40:45

8月24日晚，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳镇，以“四不两直”方式检查安全生产和消防安全工作。

8月24日晚，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳镇，以“四不两直”方式检查安全生产和消防安全工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，始终坚持人民至上、生命至上，坚决克服麻痹思想、松懈心态，时刻保持如履薄冰的高度警觉，举一反三深查彻改风险隐患，坚决筑牢安全防线，以高水平安全护航全县高质量发展。

孟晓斌随机走访平阳县银兴塑业有限公司、温州大小包装有限公司、温州平塑包装有限公司等企业。每到一处，他都直奔生产车间、仓储区域和消防重点部位，仔细察看消防设施配备、疏散通道畅通及用火用电安全情况，现场询问企业工作人员关于消防器材使用、日常安全巡查、突发情况应急处置等落实情况。针对检查中发现的问题，他当即提出整改意见，要求企业限期整改、闭环销号。

检查中，孟晓斌指出，安全生产和消防安全事关人民群众生命财产安全，事关社会大局和谐稳定。各地各部门要以“守土有责、守土尽责”的担当，把安全生产这根弦绷得紧之又紧、严之又严，以更高标准、更严要求、更实举措推动安全生产各项任务落地见效，全力守护人民群众生命财产安全。

孟晓斌强调，当前正值夏季高温和生产经营活跃期，安全生产形势严峻复杂。全县上下要以“时时放心不下”的责任感，聚焦“厂中厂”、小微园及劳动密集型企业等重点区域，全覆盖、起底式开展隐患排查整治，逐一闭环整改销号，坚决把隐患消灭在萌芽状态、成灾之前。要以“事事心中有底”的担当，始终保持严管严查高压态势，全链条压实安全生产责任，对安全生产主体责任不落实、整改措施不到位的单位，依法依规严肃处理，倒逼责任压实工作落地。要以“处处手中有招”的能力，进一步完善应急预案体系，加强应急演练和救援队伍建设，加大安全宣传教育和警示曝光力度，全方位提升应急管理效能，不断增强全社会安全防范意识和自救互救能力。

平阳县委常委、常务副县长李阳阳参加检查。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌以“四不两直”方式检查安全生产和消防安全工作

记者：徐远虑

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