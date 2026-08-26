泰顺发布 2026-08-26 10:40:46

8月25日，泰顺县工会第十一次代表大会开幕。会议回顾总结县工会第十次代表大会以来工作成果，明确今后五年工会工作的目标任务，并将选举产生县总工会第十一届委员会、第十一届经审委员会。

8月25日，泰顺县工会第十一次代表大会开幕。会议回顾总结县工会第十次代表大会以来工作成果，明确今后五年工会工作的目标任务，并将选举产生县总工会第十一届委员会、第十一届经审委员会。

泰顺县委书记张银贵出席开幕会并讲话。泰顺县领导陈钷、雷全勉、林建丰等出席。市总工会党组成员、副主席林曙红讲话。泰顺县群团代表致辞。

张银贵代表泰顺县四套班子对大会召开表示祝贺，向出席会议的全体代表，以及泰顺县各条战线上的广大职工和工会工作者致以问候。他指出，泰顺县工会第十次代表大会以来，泰顺县各级工会组织团结带领广大职工，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神，紧紧围绕中心大局，有力提升工会服务温度和建设水平，为泰顺县经济社会高质量发展作出了重要贡献。

张银贵指出，今年是“十五五”开局之年，全县上下锚定建设“两区两高地”，深入实施“1611登峰行动”，奋力推动跨越赶超高质量发展再上新台阶。希望全县各级工会组织深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，准确把握党中央关于工会工作的新部署新要求，一体落实省委、市委、县委全会决策部署，积极进取、主动作为，在谱写中国式现代化泰顺新篇章中多作贡献、再立新功。

张银贵强调，要坚定不移听党话、跟党走，始终把政治建设摆在首位，不断增强政治意识、大局意识、团结意识，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保工会工作沿着正确方向前进。要服务大局勇担当、善作为，始终把“强县富民”作为重中之重，找准工会工作和中心工作的切入点和发力点，团结带领广大职工积极投身泰顺发展主战场，助力经济建设提质增效、赋能创新创业活力迸发、聚力共同富裕走深走实。要用心用情优服务、强保障，充分发挥贴近基层、贴近职工的优势，建立健全困难职工监测预警、分层分级帮扶等机制，畅通职工利益诉求反映渠道，真正把工会组织建设成为党政靠得住、职工信得过、企业离不开的群众组织。要强基固本提效能、增活力，以改革创新精神持续加强自身建设，深入践行“马上就办、真抓实干”的工作作风，进一步夯实基础、锤炼作风、建强队伍，以更加坚强有力、更加充满活力的工会组织推动工会事业高质量发展。县委将一如既往地关心支持工会工作，及时研究解决工会工作的重大问题，关心爱护工会干部，为工会组织更好履行职能、发挥作用创造良好条件。

来 源：泰顺发布

原标题： 县工会第十一次代表大会开幕

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com