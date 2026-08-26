苍南发布 2026-08-26 10:40:46

8月25日晚，苍南县召开第18号台风“沙德尔”工作部署会，动员部署防汛防台各项任务。

8月25日晚，苍南县召开第18号台风“沙德尔”工作部署会，动员部署防汛防台各项任务。苍南县委书记张本锋在会上强调，各乡镇各部门务必清醒认识当前防台形势的严峻性，从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量，落实落细各项防御工作，严阵以待、全面应战，确保实现“一个目标”、守住“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。苍南县领导孟晓晨、周建强等参加会议。

据气象部门研判，台风“沙德尔”将正面登陆浙闽沿海，目前路径虽存在不确定性，但不排除正面严重影响苍南的可能。“沙德尔”云系集中、强度强、移速快，受其影响，苍南沿海海面26日起风力逐渐增大，27至28日可达11～14级，台风中心经过附近海域14～16级，陆域风力最大可达10～12级；27日夜里到28日有暴雨到大暴雨天气。前期我县已经历经多轮台风、暴雨影响，本月以来我县面雨量428.6毫米，单站雨量最大达675.9毫米（莒溪坳下站），较常年同期偏多85.7%。本次台风影响时适逢天文大潮，“风、雨、潮”三碰头，全县防汛防台、地质灾害、海上安全等风险处于高位叠加状态，防台压力极大。

张本锋指出，人员转移方面，要在赋码转移人员基础上，严格执行“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，对可能出现大规模山洪、泥石流区域开展最大范围排查，所有不放心、有风险的区域人员要果断转移。同时要做好人员安置服务保障，备足生活必需品，按照“七个一”标准落实避灾点服务保障，落实干部与群众同吃同住同转移机制，实现“快转移、暖安置、慢返回”。

张本锋要求，苍南县上下要迅速开展全域排查、全量管控，确保各项防御举措落实到位。海域安全方面，所有渔船必须全部到港避风，养殖人员全部上岸，滨海景区严格落实关闭管控。水库山塘河网方面，要科学调度水利工程，病险山塘水库落实度汛措施，确保运行安全。地质山洪方面，要对地质灾害防范区和山洪防御重点村落开展拉网式巡查，必要时果断封闭管理。城市运行方面，要全面排查易涝点和危旧房隐患，提前预置物资设备。交通安全方面，对高风险路段提前制定管制方案，及时发布封道公告。各乡镇各部门要层层压实责任，以严之又严、细之又细的作风，确保每项工作都落实到岗、落实到人、落实到每一个风险点位。

张本锋强调，要做足应急准备，苍南县应急抢险队伍要提前做好应急抢险准备，应急物资要全面补充、全部调试、提前预置到高风险区域，确保关键时刻调得出、用得上。各乡镇各有关部门要提前做好“五停”准备预案，同时要强化宣传动员，充分利用线上线下手段，全方位营造浓厚的防台氛围，切实增强群众自我防范意识，形成全社会共同防御台风的强大合力。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南召开第18号台风“沙德尔”防御工作部署会

记者/李静静 摄影/林高显

本文转自：温州新闻网 66wz.com