龙港市委书记林海涵调研塑造现代城市工作

龙港发布 2026-08-26 10:40:46

8月24日，龙港市委书记林海涵在调研塑造现代城市工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，对标创新、宜居、美丽、文明、韧性、智慧现代化人民城市建设目标，抢抓发展窗口期，加压奋进、实干争先，全力推动城市功能品质全方位跃升。

8月24日，龙港市委书记林海涵在调研塑造现代城市工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，对标创新、宜居、美丽、文明、韧性、智慧现代化人民城市建设目标，抢抓发展窗口期，加压奋进、实干争先，全力推动城市功能品质全方位跃升。龙港市领导陈滢冰、肖达统、虞臣肖参加调研。

林海涵来到世纪新城未来社区二期项目现场，详细了解项目建设进度、人居品质提升等情况，并对项目建设阶段性成效给予充分肯定。他指出，未来社区是塑造现代城市风貌、提升城市能级品质的重要载体，要始终坚持以人为本的建设理念，把群众需求贯穿规划、建设、运营全过程，持续补齐优化公共服务配套，全力打造宜居宜业的现代化社区样板。

在随后召开的汇报会上，龙港市自然资源与规划建设局汇报了塑造现代城市工作进展情况、下步工作思路及问题建议；与会人员作交流发言。

林海涵指出，塑造现代城市工作事关城市能级提升、群众生活品质和长远发展大局，是龙港推进新型城镇化、夯实城市发展根基的核心抓手。全市上下要锚定设市十周年发展目标，牢牢把握政策窗口期，强化向上对接沟通，抢抓项目建设进度，系统做好成果展示，以更高标准、更实举措推进城市建设，全力打造形神兼备、内外兼修的现代化城市。

林海涵强调，要坚持突出重大平台、聚焦重点任务，牢牢依托“一轴一带一新城”城市主平台，提速推进城市更新，统筹推动智慧城市、创新城市建设，全速攻坚十大交通工程，全面深化全国文明城市建设，不断补齐教育、医疗、养老、文化等民生短板，系统筑牢韧性安全城市屏障，全力塑造现代城市。要坚持体系化推进、节点化落实，深耕新型城镇化、新型工业化“双轮驱动”战略，强化统筹引领，细化任务清单，整合各类资源要素，为奋力谱写龙港现代化城市建设新篇章提供坚实保障。

来 源：龙港发布

原标题： 林海涵调研塑造现代城市工作

记者/章雷雷 马晨轩 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com