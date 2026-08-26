平阳举行2026年部门单位“三争三强”第一次交流活动

平阳发布 2026-08-26 10:40:46

8月25日，平阳县举行“提升发展 冲刺‘双千亿’”2026年部门单位“三争三强”第一次交流活动，全力推动平阳县委全会精神落实落地，进一步动员平阳县各部门“奋战三季度、决胜下半年”，为全力冲刺“双千亿”作出更大贡献。

8月25日，平阳县举行“提升发展 冲刺‘双千亿’”2026年部门单位“三争三强”第一次交流活动，全力推动平阳县委全会精神落实落地，进一步动员平阳县各部门“奋战三季度、决胜下半年”，为全力冲刺“双千亿”作出更大贡献。

平阳县委书记孟晓斌作总结讲话。平阳县委副书记、县长陈桂雷主持会议，平阳县领导曾上俊、陈栋、邱忠瑜等出席会议。

会上平阳县委政法委、平阳县发改局、平阳县经信局、平阳县自然资源和规划局、平阳县住建局、平阳县商务局、平阳县投资促进中心等7家单位围绕重点工作及亮点成效等方面作交流发言。

孟晓斌指出，今年以来，平阳县各部门单位坚持以实干创实绩、以担当促发展，“进”的态势持续巩固、“争”的意识持续增强、“攻”的力度持续加大、“稳”的基础持续夯实，各领域成效显著、精彩纷呈。当前正值“奋战三季度、决胜下半年”的关键节点，全县上下要抓党建、学思想，始终把牢奋进方向，坚持凝心铸魂、实干实绩、风清气正，对标抓好平阳县委全会精神落实，确保交出“十五五”开局的高分答卷。

孟晓斌强调，要抓落实、强攻坚，紧盯全年目标，精准分析研判，牢固树立“项目为王”的理念，主动谋项目、引项目、攻项目，找准改革小切口，加快形成更多可复制可推广的改革成果，全力推动争先进位。要抓平安、除隐患，全面统筹发展和安全，提升本质安全水平、防灾减灾能力、矛盾纠纷化解质效，坚决筑牢安全防线，确保社会大局持续保持平安稳定。要抓服务、提效能，把服务基层、服务群众、服务企业贯穿工作全过程，坚持重心下移、资源下沉、保障下倾，深化公共服务七优享工程、“6633”助企服务行动，优化教育、医疗、养老、托育等公共服务供给和创新创业环境，为群众多办实事、为企业保驾护航。

孟晓斌要求，要进一步树立实干实效导向，大力弘扬“六干”作风，拿出敢闯敢干的锐气、真抓实干的韧劲，高质量完成全年目标任务，奋力交出“十五五”开局之年精彩答卷。

来 源：平阳发布

原标题： 2026年部门单位“三争三强”第一次交流活动举行

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com