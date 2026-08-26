瓯海发布 2026-08-26 10:36:14

8月25日，瓯海区政协召开“请你来协商”专题协商会，围绕“打造‘三环’创新生态圈，赋能瓯海科创孵化体系升级”主题

8月25日，瓯海区政协召开“请你来协商”专题协商会，围绕“打造‘三环’创新生态圈，赋能瓯海科创孵化体系升级”主题，瓯海区委书记刘云峰与瓯海区政协委员、高校代表、企业代表面对面交流，共商发展良策。瓯海区政协主席金衍光，副区长陈澄博，瓯海区政协副主席周怀中、徐海曼、戴刚、陈伟节参加会议。

近年来，瓯海区锚定“科教新区、山水瓯海”战略目标，依托“一港一谷五院”高能级平台矩阵，聚力打造环大学、环龙头企业、环重大科创平台创新生态圈，推动科创孵化体系建设取得阶段性成效。以政协之能服务发展之为，瓯海区政协成立调研组，通过实地走访、座谈交流、外出考察等方式，形成《打造“三环”创新生态圈，赋能瓯海科创孵化体系升级》专题调研报告。

会上，瓯海区政协委员、高校代表、企业代表紧扣主题，从强化项目精准招引、培育专业人才队伍、加强创新服务供给、贯通科创孵化链条等方面提出了一系列意见建议。相关部门一一作回应发言，温大创新创业院院长施永川作现场点评。

刘云峰对大家提出的宝贵意见表示感谢。他强调，要深刻认识升级科创孵化体系是推动创新发展全面成势的战略需要、培育壮大新质生产力的重要支撑、破解科创成果转化短板的当务之急，系统施策、靶向发力，切实打好升级科创孵化体系的攻坚之战。重点要推动孵化空间扩量提质，围绕“一廊六片区”大孵化器发展格局，以“一港一谷”为核心区域，加快推进南部新区科创中心、数创科创园等孵化基地建设，借力成熟运营模式、优质产业资源与服务体系，打造一批省级、部级孵化器。要推动孵化能力提档升级，聚力打造好环大学、环龙头企业、环重大科创平台创新生态圈，全力支持温医大创建“双一流”高校，推动在瓯高校科研成果就地高质量转化；支持链主型企业结合自身产业链布局需求和产业生态，吸引上下游配套企业集聚成长；持续推进“一港一谷”建设，强化浙大温研院、华中院等科创平台引领作用，抓好头部企业集聚和种子企业培育，全力打造一流创新生态。要推动孵化服务增效赋能，进一步提升专业服务能力，深化人才、金融等关键要素精准赋能，持续做强创业配套、做大联动体系。

刘云峰表示，希望各位党外人士、政协委员与区委、区政府紧密团结在一起，充分发挥联系广泛、人才荟萃、资源密集的优势，当好建言献策的“智囊团”、创新发展的“生力军”、落实监督的“好帮手”，汇智聚力、同向而行，全面凝聚升级科创孵化体系的强大合力，共同推动瓯海科创孵化体系提质升级。

来 源：瓯海发布

原标题： 聚智赋能科创孵化体系升级，瓯海区委书记与政协委员面对面协商

记者：吴佳佳 徐津镭

本文转自：温州新闻网 66wz.com