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明代温州围棋国手方日升的“分身术”

温州文史馆 2026-08-26 10:38:56
明代中期以后，温州出现了一批围棋国手，形成了所谓的“永嘉弈派”，与新安派、京师派鼎足而三。隆庆、万历年间，永嘉方日升、日新兄弟并称国手，继鲍一中、李冲等人之后成为“永嘉弈派”的代表人物。

明代中期以后，温州出现了一批围棋国手，形成了所谓的永嘉弈派”，派、京师派鼎足而三隆庆、万历年间，永嘉方日升、日新兄弟并称国手，继鲍一中、李冲等人之后永嘉弈派”的代表人物。

明代棋谱

方日升，子谦，日新字汤夫。据李维桢《方茂才严孺人墓表》记载，方氏先世为闽人，“始迁祖曰彬园，初为温州批验所大使，卜温东门康乐里居焉”，方氏的籍贯在这里交代得颇为明确。但在明代的一些著述里有不同冯元仲《弈旦评》记载“新安派，则有汪曙、程汝亮、方子谦若而人为之冠。谢肇淛《五杂组》也说：“近代名手，弇州（指王贞，著有《弈旨》）论之略备矣，以余耳目所见，新安有方生、吕生、汪生，闽中有蔡生，一时俱称国手，而方于诸子有白眉之誉。其后六合有王生，足迹遍天下，几无横敌。时方已入为大官，谈诗书，不复与角。”这里生，也是方日升。此二书记载，方日升似乎又变成了新安（徽州的古称，即今安徽黄山市）人。

这是怎么回事呢难道方日升有分身之术

潘猛补明代永嘉棋派述略里，根据李维桢的《墓表》，否定了、谢的记载，认为方日升是正宗的温州人，不能作为新安代表只是新安方氏是名门望族，才导致人们方日升为新安人。这一解释似乎过于简单，令人信服人不像唐人那样注重郡望，新安方氏不是唐代的陇西李氏、清河崔氏，难道还有让人自动攀附魅力

其实完全可以明代社会流动的角度作出合理的解释。明代中叶以后，商业日趋繁荣，徽商异军突起，成为此后数百年中国最主要的。徽商遍布全国各地，在长期定居之后往往融入当地，形成双重籍贯——祖籍与商籍明代徽商在温州活动的痕迹并不大清晰，但根据现有材料，盐商可能是在温徽商的主要群体

温州濒海各县，从乐清、永嘉到瑞安、平阳都有盐场。盐业是徽商经营的，在盐产区温州出现徽商的踪迹，本不足为奇。比如近代戏曲家洪炳文其祖上就是在明代由歙县（一说绩溪，皆属徽州府）迁居瑞安的值得注意的是，李维桢《方茂才严孺人墓表》提到了方氏始迁祖曾任温州批验所大使方家显然与盐业有关系。很可能方氏祖先就是徽州盐商。但到方日升兄弟，方家大概久已不再经营盐业，因而将其祖先的盐商身份加以美化，改成了管理盐业的官员。至于《墓表》为什么说方氏先世为闽人，可以有两种解释。第一种，方氏祖先最早确实来自福建，先迁徽州，再迁温州第二种，温州和福建历就存在频繁的人口迁徙，温州大部分家族都将族源地追溯到福建。方家受当地族谱叙事的影响，也把族源改作福建。

迁温始祖到方日升兄弟，方家温州定居经历了多少世无从查考。但方氏大概并未忘记徽州祖籍，说他们是永嘉方氏或新安方氏，都未尝不可。另外还要注意到，方日新后来为官他在官方填注的可能还是徽州祖籍于是在记载明代围棋发展历史的一些文献里，方氏兄弟或被记作永嘉人，或记作新安，出现了令后人费解的歧异。

来　源：温州文史馆

原标题： 明代温州围棋国手方日升的“分身术”

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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