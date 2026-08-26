网传“8月新冠很严重并有变异毒株”不实（2026·08·26）

全国网络辟谣 2026-08-26 19:46:44

辟谣 网传“8月新冠很严重并有变异毒株”不实

详情：近期，不少网友在社交平台发帖分享身体状况，表示“8月新冠是新毒株、非常强”。8月21日，国家卫生健康委举行新闻发布会，中国疾控中心研究员表示：前一段时间，新冠疫情出现了周期性波动，在8月中上旬达到高峰平台期，现在已经出现下降趋势，南方下降趋势较为明显。疫情整体强度与前两年相当，疾病仍然是以轻症为主，监测未发现可能引发重大公共卫生风险的变异株，也未发现疫情波动对整体医疗秩序造成明显影响。（来源：国家卫生健康委官网、“湖北网络辟谣”微信公众号）

科普 第21号台风“艾莎尼”近日生成，为什么今年台风这么多？

详情：24日上午，今年第21号台风“艾莎尼”生成。8月19日、21日、22日、24日，6天内4个台风接连生成，这也是今年南海和西北太平洋上首次出现“四台共舞”的画面。今年台风为什么这么多呢？

气象专家介绍，台风“艾莎尼”可能与台风“沙德尔”产生互旋，并为“沙德尔”提供更多水汽，成为影响“沙德尔”进入东海后的路径和强度的重要因素之一。今年台风天气多发，与当前的厄尔尼诺状态密切相关。在厄尔尼诺背景下，容易导致大西洋飓风生成受到抑制、个数偏少，但西太平洋的台风活动则会更加活跃。从目前台风生成个数来看，符合厄尔尼诺年的台风活动特点。（来源：“央视新闻”微信公众号）

通报 为引流编造安徽雨情，违法行为人被处罚

详情：近日，安徽省蚌埠市网民朱某在某短视频平台一则关于降雨导致积水的视频下面评论称：“北大培文学校也因为涨水放假了”。经淮上警方核实，其发布的言论不实，目的是为自己的账号引流，获取更多流量曝光，其行为构成故意散布谣言，故意扰乱公共秩序。

蚌埠市公安局淮上分局根据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，对朱某给予行政警告处罚。目前该谣言内容已经删除。（来源：“安徽网络举报”微信公众号）

通报 散布梨园“免费采摘”谣言，一网民被行政拘留

详情：8月13日，山东省广饶县大码头镇网民高某在仅凭“听说”，未经核实甄别的情况下，在微信群里散布“小刘桥梨园放坡”的虚假内容，“放坡”意为‌因采收成本高于收益或市场滞销，农民主动放弃收割作物，任由他人免费采摘或任其烂在地里。谣言发布后迅速扩散，梨园遭到哄抢，导致园内果品受损，800多斤尚未成熟的梨被采摘，果农合法权益受到侵害。

当地民警及时对现场证据、视频监控等进行固定。经查，高某所发内容纯属捏造，该谣言严重扰乱网络公共秩序，误导网民认知，造成不良社会影响。高某对自己的违法事实供认不讳。根据《治安管理处罚法》相关规定，公安机关依法对其行政拘留。（来源：“山东互联网联合辟谣平台”微信公众号、“山东省广饶县公安局”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com