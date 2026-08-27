温州发布 2026-08-27 09:21:00

今年第18号台风“沙德尔”正逐步逼近，预测路线将正面影响我市。极端风雨天气可能会造成供水管网破损、水压波动、短时停水、水质浑浊等情况。为确保台风期间您和家人的用水安全，我们特别整理了以下关键提示，请仔细阅读并相互转告。

今年第18号台风“沙德尔”正逐步逼近，预测路线将正面影响我市。极端风雨天气可能会造成供水管网破损、水压波动、短时停水、水质浑浊等情况。为确保台风期间您和家人的用水安全，我们特别整理了以下关键提示，请仔细阅读并相互转告。

做足应急储备

为保障台风期间日常生活用水需求，请您提前储备足量生活用水。重点提醒高层住户：台风期间一旦发生停电，小区二次供水设备将停止运行，高层住宅会直接断水，请务必提前做好应急储备，以备不时之需。

检查用水设施

请您及时检查家中水管、水龙头、阀门等有无松动或老化渗漏；各小区物业需重点巡查地下室二次供水设施，做好防水、防淹措施，确保排水设施通畅，守护供水“最后一公里”。

安全用水及应急须知

台风过境期间，若遇到停水、出水量变小、水质发黄浑浊等情况，请不必过度紧张——水压波动大多是极端天气影响管网运行，待运维人员完成设施安全检修后，片区水压、水质会有序恢复正常。

市民如遇用水问题，可拨打，温州市公用集团24小时客服热线967555！

来源：温州发布

原标题：台风天饮用水安全提示，请收好！

本文转自：温州新闻网 66wz.com