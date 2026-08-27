全国网络举报 2026-08-27 11:14:00

一段视频，看起来像真的

一场灾害，仿佛就在眼前

但你看到的，可能是AI“编”的！

近期，某平台账号“**养殖”利用AI工具剪辑拼接，编造“某地出现山体滑坡，洪水几近屋檐”等不实信息，夸大受灾场景。湖北恩施州建始县网信部门联合公安机关依法依规责令该账号持有人删除不实视频，并进行批评教育。

随着AI技术普及，如今的网络谣言不再是简单拼接、刻意摆拍，而是变得逼真度更高、迷惑性更强，尤其在台风、暴雨等灾害天气期间，AI生成的虚假灾情视频不时出现，画面真实感拉满，普通人很难一眼识破，极易引发公众恐慌、扰乱防灾救灾秩序，掌握简单甄别方法，就能快速识破这类假视频。

超实用！

5秒鉴别AI虚假灾情视频小技巧

不用专业工具，普通人靠肉眼就能排查，轻松识破AI台风、暴雨等灾情谣言视频：

看细节破绽（最容易识别）

人物五官模糊、手指畸形、肢体扭曲，路人面部重复、僵硬；树叶、雨水、旗帜等动态元素卡顿、抖动不自然，风场效果和物体晃动节奏错乱，和真实天气的动态效果差距明显。

看文字与标识漏洞

视频里的店铺招牌、路牌、车牌、公告文字会出现乱码、模糊、笔画错乱、正反颠倒的情况，完全无法辨认，实拍视频不会出现这类低级错误。

看光影和环境逻辑

如真实台风天气，光线通常昏暗、氛围统一，物体阴影、反光自然协调。而AI视频中常出现光影割裂问题：人物亮、背景暗，或者局部光影突兀，积水反光、墙面光影不符合现实天气逻辑，整体画面看着“违和、不真实”。

看画面质感与水印

多数AI生成视频画质偏“假通透”，自带磨皮、模糊滤镜感，没有实拍视频的颗粒质感；同时很多造谣视频会刻意遮挡、裁剪原有水印，或是无来源、无拍摄地点标注，纯靠画面博眼球。

查时间地点匹配度

看到本地灾情视频，先核对权威天气预报、官方灾情通报。如果官方未发布对应区域的重度灾害信息，却出现小众账号首发的极端灾情视频，大概率是AI合成、旧视频翻新、异地素材拼接造假。

小编提醒

面对AI生成内容，我们要多问一句：

“来源可靠吗？”

“有没有权威发布？”

“是不是只是为了博眼球？”

不造谣、不信谣、不传谣

发现网络谣言

通过正规渠道举报

来源：全国网络举报

原标题：AI假视频，5招轻松识破

本文转自：温州新闻网 66wz.com