全国网络辟谣 2026-08-28 17:35:34

2026年8月26日，西藏日喀则市吉隆县发生泥石流灾害。目前，各项救援工作正在有序开展。泥石流作为一种破坏力极强的地质灾害，往往在短时间内造成重大损失。掌握泥石流的基本知识和科学避险方法，对于保护生命安全至关重要。

什么是泥石流？

泥石流是由于降水（包括暴雨、冰川及积雪融水）在沟谷或山坡上产生的一种特殊洪流，其中裹挟着大量泥沙、石块和巨砾等固体物质。

8月26日拍摄的泥石流灾害现场。新华社发

泥石流常与山洪相伴，来势凶猛，破坏力极强。短短时间内，大量泥石伴着洪水横冲直撞，冲出沟外，所到之处顷刻间沦为一片石海。它不仅掩埋房屋、庄稼、人畜，摧毁各类设施，还会冲毁道路、堵塞河道，甚至淤埋村庄和城镇，给人民生命财产和经济建设带来极大危害。

泥石流来临前有哪些征兆？

一看：

溪流水位突然下降甚至完全断流，往往意味着上游暴雨引发山体塌方、堵住了河道，泥石流可能一触即发；水流陡然变浑、流速猛增，水面上漂来大量柴草树枝，也是危险逼近的信号。动物会表现出异常行为——家畜焦躁不安、不肯进圈，老鼠到处乱窜；植物也会出现反常，如树木莫名枯萎或倾斜。与此同时，山坡出现变形、鼓包或裂缝，坡上物体开始歪斜，说明山体正在失稳；连续强降雨之后，若沟谷两侧坡面出现多处小型坍塌，更要高度警惕。

二听：

山沟中传来轰隆隆的闷响，声音类似火车轰鸣或打雷，远处尚未看见水流，却已先听到响声，这便是泥石流正在逼近的危险信号。

关于泥石流的常见误区

误区一：顺着沟谷往下跑

真相：泥石流速度可达每秒数米至数十米，人不可能跑赢它。

正确做法：立即向沟谷两侧的山坡高处撤离。

误区二：爬到大树上就安全了

真相：泥石流冲击力巨大，可轻易摧毁树木并将人卷入其中。

正确做法：选择密集林木带逃生。树木可起到缓冲作用，但切勿攀爬树木本身。

误区三：躲在屋里比外面安全

真相：泥石流可瞬间冲垮房屋，将人掩埋在废墟之下。

正确做法：果断跑出房屋，前往高处开阔地带。

误区四：开车冲过去就能脱险

真相：车辆在泥石流面前如同玩具一般，一旦被卷入，连人带车都将被掩埋。

正确做法：果断弃车，逃离时尽可能带上衣物和食品以备防寒防饥。

误区五：泥石流过去就没事了

真相：泥石流过后山体土体已被泡松，短时间内极易发生二次滑坡或泥石流。

正确做法：不要马上返回危险区域；如驾车途经泥石流地区，务必留意路面杂物，最好绕道选择安全路线。

误区六：等看到泥石流再跑也来得及

真相：泥石流从启动到抵达往往只有几分钟，等肉眼看到时基本已来不及逃脱。

正确做法：平时留意溪水骤降、水流变浑、山沟异响等前兆，发现异常立即提前撤离。

如何科学避险？

1.垂直逃高：千万不要顺着沟谷向下跑——你绝对跑不过它！要立刻向沟谷两侧的山坡高处逃生，爬得越高越好，跑得越快越好。

2.避软就硬：泥石流可摧毁沿途一切障碍，切勿上树或躲藏于矮墙之后。应选择高处的基岩稳固处，即地质坚硬、不易被雨水冲毁、没有碎石的岩石地带躲避；或向密集林木带逃生，密集的树木可以起到阻挡泥石流前进的作用。

3.舍宅弃车：发现险情要设法从房屋中跑出来，到高处开阔地带，尽可能避免被埋压。驾车遇到泥石流时，应果断弃车逃生，逃离时可多带些衣物和食品——泥石流灾区往往交通不便、救援困难，且灾后多为阴冷天气，需防止饥饿和冻伤。

4.警惕返场：泥石流过后，山体土体松动，短时间内仍可能发生滑坡和二次泥石流，切勿马上返回危险区域。如果驾车穿越刚发生过泥石流的地区，务必注意路面杂物，最好选择绕道，找一条安全路线通行。

生命只有一次，避险不容侥幸。 面对泥石流这样的自然灾害，多一分了解，就多一分希望，掌握前兆、避开误区、科学逃生，愿每个人都平平安安，唯有如此，方能不负救援一线人员的辛劳付出；愿灾区群众坚定信心，早日重建美好家园。

来源：全国网络辟谣综合“国家应急广播”微信公众号、“自然资源部”微信公众号、“北京科协”微信公众号等报道

原标题：识征兆、破误区、科学逃 这份泥石流避险指南请查收

本文转自：温州新闻网 66wz.com