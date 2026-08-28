南方都市报 2026-08-28 17:39:06

多位网友反映在微信群收到相关收费信息提醒，“一个小红心或一朵小花都是0.2元一个，全群的人都要出费用，一个大图片是1元，动感图片更贵，9月1日正式实施。而且是免密直接划走，切记！”消息引发广泛热议。记者查询发现，相关说法为“旧谣言翻炒”。

早在2022年，微信安全中心就曾针对“微信发早安表情包要收费”辟谣称，经查，除部分创作者设计的收费表情外，在微信表情里搜索表情包或者图片发送给朋友，是不需要收费的。

2024年，微信安全中心再次发文辟谣，称用户在使用微信过程中，除少数原创作者设计的表情包需要在“表情商店”使用微信豆兑换后才能使用外，在微信“表情搜索”中搜索“你好”“早安”等表情包或者图片发送给朋友，都是免费的，可以放心使用。

此外，8月25日，腾讯新闻旗下“较真辟谣”栏目也发文表示，“微信群发早晚安图片会双向收费”的说法始于2015年的“老谣言翻炒”。发送“早安”等图片并不收费，也不存在双向收费，相关消息需以微信官方平台发布为准。从规则层面看，微信所有基础聊天功能（含发送文字、图片、视频等）均为免费服务，若拟向用户收费必须提前公示告知，且任何资金扣划都需用户主动确认或授权，不可能出现“免密直接划走”的情况。

来源：南方都市报

原标题：9月起微信发早安图片要收费，免密直接划走？翻炒老谣言

本文转自：温州新闻网 66wz.com