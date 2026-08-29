健康真相NO.684丨带孩子体检，别只盯着身高！这项检查同样重要

人民网科普 2026-08-29 11:33:53

高血压不是老年病吗?孩子怎么可能有?

事实上，血压正悄悄盯上年轻人，部分成年患者的血压问题，早在儿童或青少年时期就埋下了根。今天就把儿童青少年高血压怎么查、怎么治、怎么防说清楚。

3岁起每年测血压

建议孩子满3岁后，每年体检都加上血压测量。

测量时注意：

使用通过国际认证的上臂式电子血压计，搭配尺寸合适的袖带。

测前安静休息5分钟。

坐在有靠背的椅子上，双脚平放，上臂与心脏同高。

间隔1分钟测2-3次，取后面几次的平均值。

初次筛查偏高，医生可能建议进一步测四肢血压、家庭监测或24小时动态血压监测，避免误判。

生活方式调整是基础

治疗的根本目的不仅是降血压，更是预防靶器官损害、降低未来心脑血管风险。生活方式调整是所有干预的基础，需要家长和孩子长期坚持：

吃对饭：少盐、少糖、少饱和脂肪；多吃新鲜蔬果、全谷物，足量优质蛋白。

控体重：超重或肥胖儿童，在医生指导下规范控制体重。

睡足觉：按年龄保障充足睡眠，保持规律作息。

动起来：每天至少60分钟中等及以上强度运动（快走、跑步、游泳、球类），拒绝久坐。

减压力：关注孩子情绪，营造轻松家庭氛围，引导疏导学业和生活压力。

关于用药：如果规范调整生活方式6个月后血压仍未达标，或初诊即为中重度高血压、已合并靶器官损伤或糖尿病，医生会评估是否启动药物治疗。目前有多种适用于儿童青少年的降压药，但必须在专科医生指导下规范使用，切勿自行购药服用。

防高血压关键在早

儿童青少年高血压可防、可控、可治。核心就在一个“早”字。

家长：从孩子3岁起重视血压监测。

学校：逐步将血压测量纳入常规体检。

全社会：普及防治知识，引导孩子建立健康的饮食、运动习惯。

高血压早期症状隐匿，但长期不控制会持续损伤血管和心脏，成为成年后心脑血管疾病的隐患。守住防线，就是守护孩子强健的心脏和更长的未来。

本文转自：温州新闻网 66wz.com