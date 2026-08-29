健康真相NO.685丨这些食材易有甲醛残留，做好这4步吃得更安心！

人民网科普 2026-08-29 11:33:53

甲醛对人体的危害有多大？如何减少蔬菜里的甲醛残留？

甲醛的危害

甲醛，是一种对人体有害的物质，被世界卫生组织下属国际癌症研究机构列为一类致癌物。

当人体吸入过量甲醛时，体内的酶难以处理，就会造成体内蛋白质性状改变，或是失去活性，从而引发病变，增加癌症和血液病患病风险。

误食大量甲醛，更是会造成急性中毒，严重情况会导致腹痛、呕吐、昏迷、肾脏受损，甚至是死亡。

我国《食品安全法》及《农产品质量安全法》中明确规定，甲醛不得作为食品用加工助剂生产经营和使用。也就是说，以任何方式在食品中添加甲醛的行为都是违法的。

蔬菜里的甲醛

蔬菜里的甲醛分为内源性和外源性两类。

内源性的甲醛，是生物代谢过程中产生的，自然存在于许多食物中，如蔬菜、菌菇、水果、肉类、鱼类等。这类甲醛含量极少，基本不会对人体产生危害。

外源性的甲醛，是在食物加工、运输、销售过程中由于人为不当使用产生的，是造成食品甲醛污染的主要原因。

个别不法菜贩向蔬菜根部喷洒稀释后的甲醛，不但可以减少蔬菜长途运输过程中的发热腐烂现象，还会使其根部白净，更受购买者的喜爱。

这5种食物或是甲醛添加“重灾区”

1.动物内脏

有些商家可能会用甲醛来处理未销售完的动物内脏，比如毛肚、黄喉、牛百叶等等，让其看起来又大又白又亮。

2.白菜

白菜含水量高、营养物质丰富，有“百菜之王”的美誉，但也很容易腐烂变质，尤其是根部。为了延长保质期、达到保鲜效果，不良商家会向白菜喷洒甲醛水溶液，抑制细菌滋生。

3.泡椒凤爪

市场上的泡椒凤爪一般看起来又白又大，这很有可能是商家经过甲醛或者其他物质浸泡后的结果。再加上泡椒凤爪一般会放较多的调味料，更难闻出甲醛的异味。

4.带鱼

由于带鱼无法长时间在陆地上存活，我们购买和接触到的带鱼大多是已经死了的，更容易变质腐烂。所以为了保鲜、增色、防腐，有些商人就可能会向其中添加甲醛。

5.粉条

正宗的粉条主要以红薯土豆等富含淀粉的原材料制作而成，保质期较短，所以就有商家为了防止粉条腐烂，同时改善粉条的口感和卖相，便非法在粉条里加入甲醛。

不谈剂量，甲醛未必可怕

甲醛对人体有害，但也不必过于担心。

有文章提到：甲醛每日允许摄入量为0.2毫克/公斤体重。按体重60千克计算，甲醛的每日允许摄入量总值为12毫克。

广州的一项调查显示，当地农贸市场所有蔬菜甲醛的平均含量为0.272毫克/千克。如不考虑其他食物的甲醛摄入，甲醛摄入要超过每日允许摄入量，需要一天吃44.118千克蔬菜。

还有研究表明，福尔马林溶液的致死量约为10～20ml，以一般浓度40%计算，相当于喝下4000～8000ml的甲醛。而日常生活中接触到这种浓度甲醛的概率极低，且仅依靠食物摄入，基本达不到这样的剂量。

相较于食用摄入，“吸入”才是甲醛摄入危害产生的主要途径。世界卫生组织报告显示，以吸入方式摄入甲醛，甲醛浓度控制在每立方米0.1mg为合格。

尽量减少甲醛危害

如果担心蔬菜的甲醛残留问题，可以通过这几个步骤来降低危害：

1.从正规渠道购买蔬菜，不要购买来源不明的产品；

2.购买时要选择新鲜、无异味的，如果闻到明显的塑料味、药水味、刺激性味道，别买；

3.回去后及时清洗蔬菜，甲醛可溶于水，即便是真的有残留，通过清洗也会散去；

4.蔬菜一定要煮熟煮透，甲醛的沸点低，常温下就会挥发，加热更能加速其挥发。

本文转自：温州新闻网 66wz.com