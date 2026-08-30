人民日报健康客户端 2026-08-30 10:33:00

生活中，很多人习惯把“吃得饱”等同于“吃得好”，有的人甚至“吃到撑才算满足”。但如今越来越多研究发现恰恰相反：少吃两口，才是一个最简单的抗衰方法！日常适当少吃，保持七八分饱，整个身体炎症都更低了。

少吃，一个最简单的抗衰方法！研究：每顿少两口，衰老更慢、炎症更低

生活中，很多人习惯把“吃得饱”等同于“吃得好”，有的人甚至“吃到撑才算满足”。

但如今越来越多研究发现恰恰相反：少吃两口，才是一个最简单的抗衰方法！日常适当少吃，保持七八分饱，整个身体炎症都更低了。

少吃两口：

一个最简单的抗衰方法

很多人都听过一句老话，“若要身体安，三分饥和寒”，而如今也得到了科学研究的证实。2026年4月，《自然-衰老》发表的一项研究发现，长期吃得太饱、热量摄入过剩，补体系统容易被过度激活，持续释放炎症信号，让身体陷入慢性低度发炎，加速衰老。相反，在营养充足的前提下适当少吃，能帮补体系统“降温”，减少不必要的炎症反应。①

2023年《自然-衰老》的另一项研究还给出了更直观的数据：每天减少25%的热量摄入（大约就是七八分饱），衰老速度减缓2%～3%，死亡风险降低10%～15%。②所以，并不是吃得越多身体越强。适度少吃，炎症更少，身体反而更轻松。七八分饱，就是比较理想的节奏。

吃太饱的代价：

每一口都在给身体增加负担

1.消化系统最先受伤，损害从“胃”开始

河南省疾控中心营养与食品安全研究室主任袁蒲曾在接受大河网采访时表示，过度进食直接压垮消化系统。

胃被撑得满满当当，胃黏膜没机会修复，胃液反而侵蚀自身屏障，引发炎症，长期可能导致胃糜烂、胃溃疡。

胰腺也被迫超负荷工作，大量分泌胰液，严重时可诱发急性胰腺炎，起病凶险，需及时送医。

2.长期吃得太饱，升高全身炎症水平

短时间大量进食，过量的食物被身体视为“威胁”，免疫系统过度反应，反而引发全身性炎症，导致胰岛素抵抗和代谢功能障碍。

吃太撑后容易“上火”、长痘，正是体内炎症水平上升的外在信号。

3.高糖高油高盐，给全身都增加负担

研究发现，高糖饮食可能让免疫细胞的吞噬能力明显下降；同时还会破坏肠道菌群、消耗维生素C。劣质油脂（如反式脂肪酸）可能破坏细胞膜功能，干扰免疫和代谢。而吃撑后的疲惫、焦虑和内疚，还可能通过加重慢性炎症、抑制免疫细胞功能，进一步拉低免疫力。③

保持适当的“抗衰饿”

掌握好三个尺度

北京友谊医院营养科副主任营养师毕研霞2026年接受光明日报采访时提醒，抗衰老的“饿”，不是忍饥挨饿，而是温和的饮食限制。在保证营养的前提下，减少部分热量摄入，给身体留一点“空腹空间”。

把握以下3点，能帮你精准掌控“饿”的尺度：

1.不追求强烈饥饿感

七八分饱就是胃里不再空虚、食欲明显减弱，但仍能再吃几口的状态——放下筷子没有撑胀感，半小时后不会饿。

能量上，建议中年人每日总热量较推荐量减少20%～30%，但女性不低于1200大卡、男性不低于1500大卡，切忌低于基础代谢。

2.需要保证营养密度

优质蛋白质要足量：鸡蛋、鱼虾、瘦肉、豆制品。

主食要多样化：杂粮、薯类、全谷物占比30%～50%为宜。

膳食纤维要充足：每日一斤蔬菜（叶菜过半）、300克水果、10克坚果。

3.出现这些信号要调整

如果出现头晕、心慌、手抖、冒冷汗（低血糖表现），或注意力涣散、乏力明显，女性月经紊乱、男性体力下降等，说明饿过了头或营养严重不足，必须立即调整，严重时直接补充糖块或温和食物，切勿硬扛。

适当少吃管住嘴

试试这4个方法

很多人不是不想少吃，而是不知不觉就吃多了，或者一有压力就想吃。试试这4招：1. 多吃易饱食物：比如富含膳食纤维和水分的食物，更容易产生饱腹感，这样吃其他食物的机会自然而然就少了。2. 每餐细嚼慢咽：多给大脑一点时间，让它能第一时间知道“你已经饱了”。3. 尽量按时吃饭：按时吃饭，保持良好的用餐习惯，能避免太饿导致的暴饮暴食，帮助你更好地控制饮食。4. 其他解压方式：尽量减轻生活中的压力，并且找到其他可以释放压力、舒缓情绪的方法，比如听音乐、常和人聊聊天等，避免情绪性暴饮暴食。⑤

本文转自：温州新闻网 66wz.com