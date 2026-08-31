交通运输部网站 2026-08-31 09:23:20

ETC是国内外收费公路提高通行效率的重要技术支撑手段之一，设置ETC车道的目的在于提升高速公路通行效率、优化公众高速出行体验，同时促进物流业降本增效。

建议取消ETC设备使用，建议车牌感应支付

问：领导您好，现行高速公路ETC需要安装设备感应，安装时大量耗费人力物力财力和时间，如车牌号绑定支付宝、微信或者银行卡，直接走ETC通道扫车牌支付，节省我们排队的时间，还不用增加人工成本，希望领导予以重视，切切实实给老百姓的出行提供方便。

答：您好，感谢您的留言。ETC是国内外收费公路提高通行效率的重要技术支撑手段之一，设置ETC车道的目的在于提升高速公路通行效率、优化公众高速出行体验，同时促进物流业降本增效。ETC具备鲜明的公共服务属性，车主可根据个人需求自主自愿选择办理ETC设备，通过合作银行线下网点、ETC官方服务小程序、支付宝相关服务入口等多种正规线上线下渠道便捷申领ETC设备。

同时，为进一步提升高速公路通行效率、便利群众出行，我部印发了《高速公路“手机+”无卡便捷通行实施方案(2026-2028年)》，积极稳妥推广“手机+”无卡便捷通行模式。该模式以手机为载体，主要通过车牌识别技术还原车辆全程行驶轨迹并核算通行费用，用户可通过现行MTC(人工收费)车道的电子支付方式付款。未安装ETC的小型载客汽车使用此模式可以省去传统人工车道领取、交还CPC卡的操作流程，实现“免取卡、免还卡”便捷通行。“手机+”无卡便捷通行模式首先将在MTC车道开展，后续将根据试点情况逐步拓展到ETC专用车道，并作为当前ETC、MTC等收费模式的有益补充。2026年底，成渝、长三角区域高速公路入口MTC车道与全网出口MTC车道可实现九座及以下小型载客汽车“手机+”无卡便捷停车通行全覆盖。

针对不同出行需求，公众可自主选择通行方式。我们建议，日常高速公路出行频次较高、希望实现出入口全程不停车快速通行的用户，可办理使用ETC并享受95折通行费优惠；日常高速公路出行频次不高、不方便安装ETC设备的车主，可使用原有MTC通行模式或在试点区域选用“手机+”无卡便捷通行服务。感谢您对交通运输事业的关心！

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来源：交通运输部网站

原标题：网友建议取消ETC设备使用？官方回复来了

本文转自：温州新闻网 66wz.com