健康真相NO.686丨看完《欢迎来龙餐馆》：发芽土豆为什么不能吃

中国新闻网 2026-08-31 09:23:12

近日，电影《欢迎来龙餐馆》中“用发芽土豆让孩子们轻微中毒换生机”的情节引发热议。现实生活中，发芽土豆为什么不能吃？记者就此采访了首都医科大学附属北京中医医院临床营养科副主任医师佟丽。佟丽提醒，“土豆发芽挖掉芽就能吃”“削皮、泡水、煮透就能去毒”等做法，风险远比想象中高，核心隐患来自龙葵素。

发芽土豆的毒性元凶：龙葵素

正常成熟土豆中龙葵素含量仅2-10毫克/100克，一般认为低于20毫克/100克较安全，日常食用没有问题。但土豆一旦发芽、表皮变绿或受损，龙葵素含量会成十倍甚至上百倍升高，芽眼、芽基等部位最高可达500毫克/100克。

龙葵素是一种有毒生物碱，会抑制体内胆碱酯酶活性，对胃肠道黏膜有强烈刺激，还可能影响神经系统和呼吸中枢。

常规处理方式，难消龙葵素风险

很多人以为挖掉芽眼、削去表皮、冷水浸泡或高温煮透就能去毒，实际上这些常规处理都无法彻底清除龙葵素。芽眼只是毒素最集中的部位，龙葵素可能已扩散到周围肉眼看似正常的组织；冷水浸泡仅能溶解少量表面毒素，作用十分有限；龙葵素热稳定性较强，普通家庭蒸煮、炒制温度通常只有100-180°C，只能部分降解，仍有残留风险。靠尝苦味、麻味判断也不可靠，轻度发芽土豆烹饪后未必有明显异味，容易让人放松警惕。

中毒后果不轻，且无特效解药

龙葵素中毒潜伏期多在30分钟至2小时。轻症表现为咽喉烧灼感、恶心呕吐、腹痛腹泻等；重症可出现脱水、电解质紊乱、抽搐、呼吸困难，甚至因呼吸中枢麻痹而死亡。目前没有特效解毒药，误食后早期可尝试催吐并饮用温水，一旦症状加重，应立即就医进行洗胃、补液等对症治疗。

安全谨记：发芽土豆优先丢弃

佟丽提醒，对待发芽土豆最稳妥的原则是不抱侥幸心理。若土豆出现多处发芽、芽长超过1厘米、表皮大面积变绿、薯身变软皱缩或有腐烂异味，应直接丢弃。即使仅有少量芽点，孕妇、儿童、老人及胃肠功能较弱者也建议避免食用，防止微量毒素累积引发不适。

从源头预防，储存时应将土豆放在7-10°C、湿度85%-90%、避光通风的环境中，可用深色布袋或纸箱盛放。家用冰箱冷藏温度偏低，容易使淀粉转化为糖，影响口感，并非理想选择。日常建议按需购买、分批食用，优先选择表皮干燥、无伤痕的中晚熟品种，这类土豆休眠期更长，更耐储存。(完)

来源：中国新闻网

原标题：看完《欢迎来龙餐馆》：发芽土豆为什么不能吃

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