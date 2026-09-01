温州日报 2026-09-01 09:14:26

不法分子伪装成大额订单买家，借视频通话诱导商家展示付款码，通过录屏、截屏窃取信息实施“隔空盗刷”，截至目前已有商户损失5000余元。

近日，乐清公安发布反诈预警，当地多家花店、酒店等商户遭遇一种新型扫码诈骗。不法分子伪装成大额订单买家，借视频通话诱导商家展示付款码，通过录屏、截屏窃取信息实施“隔空盗刷”，截至目前已有商户损失5000余元。

“有客户要订开业花篮，谈好价钱，到头来货款一分没收到，自己账户反倒被刷走5000多元。”花店经营者郑先生回忆起被骗经历十分懊恼。

不久前，郑先生收到一条陌生好友申请，对方自称要订购开业花篮，更是爽快地敲定了商品款式与交易价格。郑先生按对方要求发送店铺收款码后，骗子以银行卡转账限额为由，提出改用支付宝花呗完成付款。

取得郑先生信任后，骗子将语音通话切换为视频通话，一步步指引郑先生点开支付宝收付款页面。过程中，骗子以二维码画面模糊、角度不佳、付款码过期等理由，反复催促郑先生刷新页面、调整手机角度。郑先生因忙于配合视频通话，来不及仔细查看手机弹窗消息，直到挂断视频核对账目时，才惊觉预期的货款并未到账，反而自己的账户接连发生多笔扣款，共计损失5000余元。等郑先生想要再次联系对方，微信已经被拉黑，维权追讨陷入被动。

办案民警梳理多起警情，拆解出这套诈骗的完整作案链条——骗子专门瞄准花店、酒店、餐饮等实体商户，以团建订花、批量订房、集体订餐等名义抛出大额订单，表现出下单干脆、不纠结价格的状态，营造出优质大客户的假象，降低商户防备心理。交易进入付款环节，骗子就编造微信、银行卡限额等借口，拒绝普通转账，要求开启视频通话扫码支付。

这里需要注意的是，很多商户没有留意，支付宝、微信点开收付款界面，首先默认展示的，是用于向外花钱的付款码，收款码则需要手动切换。骗子就抓住这个操作盲区，借着视频画面截取、录屏获取付款码信息。同时，骗子还会不断找借口催促商户反复刷新页面，让付款码长时间暴露在镜头之下，拿到有效二维码后迅速完成盗刷，随即挂断视频、拉黑联系方式，商户往往事后才发现钱财被盗刷。

民警提醒>>>

付款码等同于电子现金，具备直接支付效力，一旦泄露极易造成资金损失。无论线上线下交易，市民都绝对不能在视频通话、聊天窗口向陌生人展示付款码。商户日常经营收款，只需发送静态收款码图片，不需要打开视频实时展示支付界面。同时，广大商户要及时关闭支付软件免密支付功能，把指纹、刷脸、密码验证等多重校验机制开启，筑牢账户安全防线。一旦遭遇可疑交易，发现账户出现不明扣款，要第一时间留存聊天、通话记录，冻结相关支付账户，并及时向公安机关报案求助。

来源：温州日报

原标题：视频通话里的付款陷阱 乐清多家商户遭遇“隔空盗刷”骗局

记者 杜一川 通讯员 金一诺

本文转自：温州新闻网 66wz.com