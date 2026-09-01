这些统统都是假的！开学季，温州家长学生一定要擦亮眼睛

温州辟谣 2026-09-01 11:39:00

新学期开启，各校班级群、家长群日渐活跃，各类不实信息也借机扩散。我们整理了这份网络安全指南，请大家擦亮双眼、守护财产安全，上好新学期“安全第一课”。

新学期开启，各校班级群、家长群日渐活跃，各类不实信息也借机扩散。我们整理了这份网络安全指南，请大家擦亮双眼、守护财产安全，上好新学期“安全第一课”。

冒充 “老师” 收取资料费？假的！

近日，某地有不法分子潜入某学校家长群，复制班主任头像与昵称，冒充“老师”发布通知，要求家长缴纳198元资料费，并附上支付二维码。不少家长看到群内接连出现缴费接龙记录，未电话核实老师真实身份，便直接扫码付款。短短20分钟，12名家长先后转账，累计被骗两千余元。一小时后，班主任发现群内虚假收费信息，第一时间发布辟谣声明，但诈骗分子早已卷款退群。

套路拆解：部分外来账号混入班级群聊，修改头像昵称伪装成班主任、任课老师、家委会人员，假借老师名义，在群内发布消息或者私聊家长，散播要缴纳学杂费、资料费、补课费等收费通知，诱导大家进行付款。

温州辟谣侠提醒：收到群内自称老师发来的缴费、转账消息，一定要通过电话或者当面和校方、班主任核实清楚，确认信息真伪后再做处理。班级群主也要定期核对群内成员身份，及时清理身份不明的账号。

孩子发来消息，学校新增高价培训班？假的！

近日，某地有家长在网上发帖描述了自己的遭遇。骗子冒充她的儿子发短信给她，说学校新开了“培训班”，每门课程收费16500元，还附带了“市教委”的相关通知。这位家长收到短信后，第一反应是向其他家长求证。其间，骗子还不停地发短信催促她付款。所幸这位家长及时察觉，终止了与骗子的对话。

套路拆解：不法分子获取学生相关信息后，冒充孩子发送消息，以报名培训班需要缴费为由，用 “手机损坏、正在上课不方便接电话” 阻拦家长当面电话确认，同时用名额有限等话术制造紧迫感，催促家长直接转账。

温州辟谣侠提醒：收到孩子通过短信、社交软件发来缴费报名的消息，不要急于操作，务必拨通孩子本人电话，或是当面核实情况。

游戏可以免费领取稀有皮肤装备？假的！

近日，市民蔡某某孙女在玩游戏“蛋仔派对”时，被一陌生玩家私信以“免费送游戏皮肤”为由，后被引导至小红书关注了昵称“小助理”的网友并与对方取得联系，按照对方的指示操作下载了“腾讯会议”APP，在会议室屏幕共享下，其孙女使用的手机被对方远程操作登录银行账户APP，最终盗刷了蔡某某账上资金共计35185元。

套路拆解：网络游戏社群、直播间里，经常流传免费领皮肤、稀有装备、高薪代练的消息。诱导未成年人跳出官方平台私下沟通，再以账号核验、账户解冻等理由，哄骗开启屏幕共享，操控手机，盗取账户钱财。

温州辟谣侠提醒：提醒孩子不要轻信网络上的免费福利，凡是要求离开官方平台私下操作、开启屏幕共享的，都要立刻拒绝，谨防个人财产受损。

交钱就能获取入学补录、内部名额？假的！

有家长看到网络宣传，声称可通过特殊渠道办理补录、低分入学，缴纳高额活动费即可拿到学校内部名额。部分家长转账之后，被拉入所谓办事群接收虚假进度消息，后续群组解散、联系中断，既没有拿到入学资格，还错过了正常报名时机。

套路拆解：网络上流传 “内部指标、补录保录、择校特招” 等说法，谎称有特殊人脉可以办理入学、转学，伪造招生通知、录取材料博取信任，以活动费、赞助费、手续费用来收取钱款。正规招生录取全部公开透明，不存在私下操作的名额通道。

温州辟谣侠提醒：入学、转学相关信息，请以教育局、学校官方发布为准。凡是宣称花钱可以搞定入学名额的消息，不要轻信，切勿直接转账。

申领助学金、教育补贴，先交手续费？假的！

有学生和家长接到陌生来电，对方自称教育局、学校资助部门工作人员，准确报出学生个人信息，告知符合条件可以申领一笔助学金。对方称领取补贴需要先缴纳激活手续费，引导提供银行卡、验证码信息，不少人非但没有拿到补贴，账户资金反而出现损失。

套路拆解：假借助学金、奖学金、教育补贴名义联系当事人，声称可以申领补助，但需要先行缴纳各类手续费用，或是索要银行卡、短信验证码。正规助学金、奖学金申请不会收取任何费用，不会私下电话通知转账办理。

温州辟谣侠提醒：各类奖助政策，以学校班级、官网通知为准。凡是电话短信通知领补贴，要求交钱、提供验证码的，一定要多加甄别。

考证保过、内部渠道拿证书？假的！

不少学生想要利用课余时间考取证书，网上出现不少培训机构宣传，宣称教师资格证、各类职业证书可以 “包通过”，拥有内部阅卷渠道，缴纳高额培训费即可轻松拿证。部分学生缴费之后，对方只发来普通网上习题，承诺的包过、退费均无法兑现，机构账号失联。

套路拆解：利用学生想要快速拿证的心理，散播考证包过、内部渠道的说法，伪造学员成功案例截图，收取高额培训费用。各类职业考试均有统一考试流程，不存在所谓捷径与内部操作。

温州辟谣侠提醒：各类考试没有 “保过” 捷径，选择培训机构务必核实资质，理性缴费，不轻信夸大宣传。

本文转自：温州新闻网 66wz.com