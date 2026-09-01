“云南文山12级台风致人伤亡”纯属谣言（2026·09·01）

全国网络辟谣 2026-09-01 18:35:31

辟 谣 “云南文山12级台风致2万人死亡6千人受伤”系谣言

详情：近日，有网民发布信息称：“云南文山市12级台风，有2万人死亡，有6千人受伤”，引发关注。属地网信、公安部门快速联动核查，该不实信息系网民李某拼接涉灾视频、编造虚假文案后发布。鉴于李某主动配合调查，自行删除不实信息，公安机关依法给予其批评教育。（来源：“网信云南”微信公众号、文山州委网信办）

辟 谣 “湖北孝感小汽车冲下桥梁翻倒”不实

详情：近日，一段车辆冲下桥梁翻倒的视频在网络流传，配文称事发地为“河滨公园”，发帖网民在评论区谎称事件发生在湖北孝感安陆三桥，引发关注。经属地网信、公安部门联动核查，视频事发地并非湖北安陆。违法行为人黄某某承认，该视频是从网络下载得来，为博取流量，虚构了事发地为安陆三桥的不实信息。目前，黄某某已被依法予以行政处罚。（来源：“湖北网络辟谣”微信公众号、安陆市委网信办）

误 区 青海省野生动物救护繁育中心为流量圈养雪豹？

真相：野生动物保护一直是网络舆论关注的热点，也滋生出不少博眼球的不实说法。“青海省野生动物救护繁育中心圈养雪豹、兔狲只为网红流量，不积极治疗、故意不野外放归”等谣言一度在网络流传，让不少公众误解高原野生动物救护工作。针对这些流言，青海省野生动物救护繁育中心野生动物救护部副部长齐新章介绍，野生动物救护有一套严谨科学的流程。野外送来的伤病动物，要经过全面体检、对症治疗和康复训练。只有完全具备野外生存能力，才会实施野化放归。若动物留下终身伤病、无法独立生存，则会留在救护中心接受长期照料，绝非为博取流量刻意圈养。（来源：新华网）

通 报 河南省开封市公布五起网络谣言典型案例

详情：为持续净化网络生态环境，严厉打击网络谣言违法乱象，切实维护辖区网络舆论秩序和社会公共安全，现公布五起网络谣言典型案例。

一、鼓楼公安分局侦办张某编造涉汛网络谣言案

网民张某为博取关注、吸粉引流，捏造发布“开封下大雨听说淹死人了”的涉汛不实信息，引发部分网民恐慌，其行为涉嫌故意虚构事实、扰乱公共秩序，被鼓楼区公安分局依法予以行政处罚。

二、兰考县公安局侦办张某发布不实视频网络谣言案

网民张某为博取关注、吸粉引流，在社交平台发布不实合拍视频、编造虚假信息，引发部分不明真相群众热议、转发，对正常社会公共秩序造成不良影响，被兰考县公安局依法予以行政拘留。

三、兰考县公安局侦办于某传播AI虚假视频网络谣言案

网民于某为博取关注、吸粉引流，在社交平台发布AI生成的“西平重大刑事案件抓捕现场”虚假视频，引发部分不明真相群众热议、转发，扰乱正常社会公共秩序，造成不良社会影响，被兰考县公安局依法予以行政拘留。

四、顺河公安分局侦办汪某夸大暴雨积水网络谣言案

网民汪某为博取关注、吸粉引流，在社交平台搬运旧视频，恶意夸大本地暴雨积水灾情，发布不实涉汛信息，引发部分网民恐慌，其行为涉嫌故意虚构事实，扰乱公共秩序，被顺河区公安分局依法予以行政处罚。

五、杞县公安局侦办张某借热点编造虚假信息网络谣言案

网民张某为博取关注、吸粉引流，借“漯河梨农”网络热点事件，在社交平台编造并发布虚假信息，引发部分不明真相群众热议、转发，对正常社会公共秩序造成不良影响，被杞县公安局依法予以行政拘留。（来源：“开封网警”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com