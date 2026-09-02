健康真相NO.688丨快自查！这些变质调料会致癌，很多人家里都有

新华社微信公众号、四川日报微信公众号 2026-09-02 15:13:08

开封已久的调料可能正在悄悄变质，不仅风味尽失，还可能滋生细菌霉菌，带来腹痛、腹泻等健康隐患。

很多人觉得调味品放多久都不会坏。但您也许不知道，那些开封已久的调料可能正在悄悄变质，不仅风味尽失，还可能滋生细菌霉菌，带来腹痛、腹泻等健康隐患。如何判断常见调味品是否变质？正确的保存方法是什么？一起来看看吧~

食用变质调料

可能不只是拉肚子

变质调味品通常伴有大量细菌，食用后容易引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等急性胃肠炎症状。

特别是豆豉酱、花生酱等以粮食、豆类为原料的调料，变质后很可能滋生黄曲霉等霉菌。黄曲霉毒素被世界卫生组织划定为Ⅰ类致癌物，长期或大量摄入会增加患肝癌风险。

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五类调味品开封后的保存方法

我们日常在使用调味品时，首先要看清楚包装上的信息，比如生产日期和保质期。但这个保质期仅适用于包装完好、没有拆封的调味品，一旦开封，贮存环境改变，就不能依赖保质期来判断调味品的食用安全了。

高水分高营养酱料——蚝油、番茄沙司、沙拉酱

这类调味品水分含量高，糖分或氨基酸丰富，开封后室温下放置，几天内就可能发霉、发酸，变质速度在调料中位列第一。开封后必须放入冰箱里冷藏保存。

高脂肪调料——芝麻酱、花生酱、含油量高的辣椒酱

这类调味品容易油脂氧化酸败，产生“哈喇味”。开封后常温下一般能存放1-3周。芝麻酱、花生酱冷藏后可能变稠，取用前可以室温回温或隔水稍做加热恢复流动性，但前提是吃多少取多少，不要整瓶反复加热。

发酵制品——腐乳、豆豉、黄豆酱、豆瓣酱

这类发酵制品，含盐量高，有少量酒精，具有一定的抑菌屏障。冰箱冷藏可以存放1—3个月甚至更久。但如果频繁接触生水、油污或长期室温存放，就可能变质。

高盐或高酸液体调料——酱油、醋、纯番茄酱

这类调味品主要依靠高盐或高酸的环境抑制微生物，开封后稳定性较高，但天热时需要冷藏保存。

干性固体调料——食盐、白糖、干香料

食盐因超高渗透压，几乎不会发霉变质。而干香料靠极低水分保持品质，主要怕受潮发霉，开封后需要密封、避光保存。白糖也需要避免受潮。

三个细节帮你判断调味品是否还能食用

闻味道：如果调味品出现刺鼻的酸腐味、“哈喇味”，说明已彻底变质，一定不要再食用。

看形态：对于酱油、醋等液体调料，如果出现异常严重的分层、大量杂质沉淀，且伴有产气、异味，说明已经变质，不可食用。

看霉点：如果调味品出现霉斑，特别是豆瓣酱等发酵制品，必须整瓶扔掉。

日常建议养成“少量多次”的购买习惯，减少长期存放带来的调味品变质风险。对于不常使用的调料，可在瓶身标注开封日期，以便及时清理。通过科学储存与定期排查，不仅能避免食物浪费，更能从源头上减少病从口入的可能。

来源：新华社微信公众号、四川日报微信公众号

原标题：快自查！这些变质调料会致癌，很多人家里都有

本文转自：温州新闻网 66wz.com