健康真相NO.689丨“睡前别把手机放枕头边，辐射会致癌！”是真的吗？

闵行区融媒体中心 2026-09-04 09:30:03

一提到“核辐射”，是不是瞬间头皮发麻？拍个CT担心得癌症，刷手机怕被辐射，一有风吹草动就跟着抢盐囤货？专家表示：辐射没那么可怕，怕错了才最坑！

一提到“核辐射”，是不是瞬间头皮发麻？拍个CT担心得癌症，刷手机怕被辐射，一有风吹草动就跟着抢盐囤货？复旦大学附属闵行区中心医院急诊科主治医师、主任助理庄一飞告诉你：辐射没那么可怕，怕错了才最坑！

先搞懂：辐射分两种，别盲目恐慌

非电离辐射：手机、Wi-Fi、微波炉、阳光都属于这类。能量很低，最多让你觉得暖洋洋，根本伤不到DNA，就像有人挠你痒痒，烦归烦，伤不了筋骨。

电离辐射：大家真正怕的“核辐射”，比如X光、CT、放射性物质。它能量高，确实可能损伤细胞，但它离我们并不远——土壤、空气、食物甚至我们自己的身体，天生就带微量辐射，叫“天然本底辐射”，人每年躺着都会接收约2.4mSv。

三大高频误区，别再交智商税

■做一次CT就得癌？

胸片仅0.02~0.1mSv，胸部CT约2~10mSv，单次剂量远低于明确损害阈值。医学检查是“两害相权取其轻”，该做不做耽误病情才是因小失大。

■囤碘盐能防辐射？

纯纯谣言！想靠吃碘盐达到防护剂量，得一口气吞好几公斤，辐射没防住，高血压、心衰就先找上门。真正有用的稳定碘片，必须由官方统一发放、按剂量服用。

■被辐射过的人会“传染”？

只是被X光、射线照射过，身上不会残留放射性，正常接触完全没问题。只有沾染了放射性粉尘液体，才需要清洗消毒。

记住核心：抛开剂量谈危害都别信！100mSv以下剂量没有观察到明确的急性健康损害。

日常拍片、坐飞机、做检查都在安全区。真正致命的高剂量，只存在于核爆炸、严重核事故中，普通人一辈子都碰不到。

防护记住三字诀：短时间、远距离、厚屏蔽。

少待、远离、用厚物遮挡，就能大幅降低风险。

遇事听官方指挥，不信谣、不传谣，就是最好的自我保护。

来源：闵行区融媒体中心

原标题： “睡前别把手机放枕头边，辐射会致癌！”是真的吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com