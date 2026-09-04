“贵州中小学秋假与中秋国庆连休13天”不实（2026·09·04）

全国网络辟谣 2026-09-04 17:39:29

辟 谣 网传“贵州中小学秋假与中秋国庆连休13天”不实

详情：近日，有网民发文称“贵州中小学秋假将与中秋、国庆假期合并，学生可连休13天”，引发关注。经贵州省教育部门核实，该网传消息不实。据贵州省教育厅等部门联合印发的《关于在贵州省中小学实施春秋假制度的指导意见》，明确贵州中小学秋假原则上为3天，一般安排在11月中旬，并非中秋、国庆前后，不存在与两节假期叠加形成13天长假的相关安排。（来源：“贵州辟谣”微信公众号、贵州广播电视台黔南站官方账号）

误 区 解读这些与甲状腺有关的误区

详情：甲状腺被称为人体健康“生命腺”，其功能异常会影响多个器官、系统的正常运转。生活中，“脖子粗等于甲亢”“查出结节就要切除”等误区流传。

误区：脖子粗就是甲亢

真相：脖子粗并不等于甲亢。颈部肿大存在多种成因，第一类是两侧对称的软性肿大，需警惕弥漫性毒性甲状腺肿，这是甲亢最常见类型，医生听诊有时可听到颈部血管杂音；第二类是不对称的“疙瘩肿”，颈部一侧偏大，可摸到一个或多个质地偏硬的疙瘩，通常不是甲亢，多为甲状腺结节；第三类是双侧对称、质地偏韧的肿大，常见于桥本甲状腺炎，触感类似鼻尖，这类人群更易出现甲减（甲状腺功能减退）而非甲亢；第四类是生理性临时肿大，青春期、孕期受发育或激素影响，甲状腺会暂时性增大。这些通常不用太担心，但还需要专科医生来判断。

误区：发现甲状腺结节就要切除

真相：这是常见误区。事实上，大部分甲状腺结节属于良性，只需每年定期体检、观察结节变化即可。但也有一部分结节需要高度重视：如果B超提示结节为低回声或极低回声、边界不清、侵犯包膜，同时伴有点状钙化，就要警惕恶性病变的可能。切勿盲目切除微小的良性甲状腺结节，手术有可能损伤喉返神经、甲状旁腺，造成声音嘶哑、持续性低钙等后遗症。

养护甲状腺，避开这些生活误区

甲状腺结节受情绪波动、长期熬夜、碘摄入失衡、辐射接触等多重因素影响。甲状腺疾病可防可控，但不少不良生活习惯会损伤甲状腺健康：盲目过量补碘会加重甲状腺负担；长期节食、营养摄入不足会导致甲状腺激素合成原料缺乏；长期高油高盐饮食、频繁吃夜宵会扰乱内分泌平衡；熬夜、焦虑、压力大会抑制甲状腺功能，诱发自身免疫性甲状腺问题。在日常饮食上，普通人群保持三餐均衡，正常食用加碘盐即可；有结节的人群需要注意饮食清淡少油，定期复查；甲减和桥本甲状腺炎患者日常需要注意补足优质蛋白质，适量补硒；甲亢人群病情稳定后不需要严格限碘，保证高蛋白质、高能量饮食，补充身体因代谢过快消耗的体力。（来源：央视新闻、央广网、“上海网络辟谣”微信公众号）

通 报 安徽蚌埠警方公布3起网络谣言典型案例

详情：安徽蚌埠公安机关持续推进“净网—2026”专项行动，整治网络谣言乱象，严厉打击网络造谣违法行为。现公布3起网络谣言典型案例：

案例一：网民殷某某为博取网络关注、制造话题热度，编造并发布“乱办升学宴拘留十五日，举报电话12345”的不实信息，误导公众对移风易俗工作的认知，扰乱网络公共秩序。

案例二：蚌埠市网民王某某借七夕节日热度博取流量，下载并剪辑外地公安出警现场视频，搭配多段极端言论音频对外传播，刻意制造社会紧张氛围，误导公众，扰乱社会及网络公共秩序。

案例三：蚌埠市网民高某某为博取关注、吸引眼球，剪辑外地动物园视频，并配文“五河也有动物园了”在网上发布，误导广大网民，扰乱网络公共秩序。

目前，蚌埠公安机关已依法对上述三名涉案人员予以行政处罚。（来源：“安徽网络举报”微信公众号、蚌埠市公安局）

本文转自：温州新闻网 66wz.com