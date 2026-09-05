泥石流，是怎么把建筑夷为平地的？

“科普中国”微信公众号 2026-09-05 10:33:47

据新华社8月30日报道：北京时间8月26日，尼泊尔境内蓝塘里壤峰北坡一条冰川在海拔约5200米处断裂发生冰岩崩，高位快速坠落至4000米左右，冲刷山体形成巨型泥石流，高速冲击约22千米后直达海拔1800米左右的我吉隆口岸，该区域约0.7平方公里、27处建筑及相应附属设施被夷为平地。

泥石流，到底是怎么把建筑及相应附属设施“铲平”的？为何破坏力这么大？

从“天空视角”整理制作灾前、灾后对比影像，可以直观看到灾害给当地带来的巨大破坏。图源：西藏日报公众号

首先，它“个头”超级大、冲得非常快。这次灾害从海拔约 5200 米的冰川源区启动，数千万立方米的冰体崩落后，一路“狂奔”，沿途裹挟下方冰碛体和沟道内的泥沙、碎石、块石甚至巨石一路高速向下运动，在短短 7 分钟左右时间内就冲到下游20多千米、海拔约1800米的吉隆口岸，高差超过3000米。

因超大高差与超高流速形成极强破坏力，此次泥石流从冰川崩塌到泥石流冲击吉隆口岸仅用时7分钟，平均流速达每秒约50米，也就是每小时180公里，相当于以动车的速度撞向吉隆口岸，群众几乎没有避险反应时间，灾害规模、冲击力度以及伤亡情况极为严重。

从“天空视角”整理制作灾前、灾后对比影像，可以直观看到灾害给当地带来的巨大破坏。图源：西藏日报公众号

其次，冲出来的远不只是水。泥石流中混杂着大量泥沙、碎石、块石甚至巨石。也就是说，高速冲向建筑和重大基础设施的，是一股裹着大量石块的洪流。水冲过来主要是推力；泥石流冲过来，是一边推、一边砸。尤其是裹挟其中的碎石、巨石高速撞上建筑，会产生非常强的冲击。

更麻烦的是，这里还是狭窄的高山峡谷。狭窄的河道又会约束泥石流向两侧扩散，让能量更加集中，冲击力也更强。

也就是说，建筑同时承受着巨石撞击、洪流推压和泥石堆埋。冲击力一旦超过墙体、柱子和地基的极限承受力，建筑就可能失稳、倒塌，甚至完全被毁。

“第一波”泥石流冲过去，远不意味着危险就结束了。

灾害发生后，沿途还存在滑坡、崩塌等风险，进而可能在上游堵塞沟谷、河道形成堰塞湖。

据央视新闻报道，8月29日晚，前方监测无人机发现，普热普强藏布堰塞湖下游2.8公里处山体发生滑坡，形成新的堰塞体，正在形成新的堰塞湖。

图源：央视新闻公众号

救援人员在向核心灾区推进的同时，还必须严加防范次生灾害。这也让抢险救援变得更加艰难：不仅要和时间赛跑，还要时刻提防头上的冰川、脚下的沟道再次发生变化。

本文转自：温州新闻网 66wz.com